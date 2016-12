FA Cup: Chelsea-Manchester City 1-2, Mancini in finale

- Termina con un'altra vittoria la settimana del rilancio di. Il tecnico italiano, messo in discussione nell'ultimo periodo per il distacco dallo United in campionato, ha trascinato ilalla finale di FA Cup, andando a vincere 2-1 sul campo deldi Benitez, dopo il successo nel derby cittadino. Nasri al 35' e Aguero al 47' rendono inutile il gol dial 66'. In finale i Citizens affronteranno il Wigan.

Il vantaggio degli uomini di Mancini arriva dopo 35' con Samir Nasri, bravo a incunearsi in area dopo una bella azione corale di squadra. Grazie a un rimpallo fortunato il francese ipnotizza Cech e sblocca la partita. Il raddoppio invece arriva in avvio di ripresa con Sergio Aguero, con uno stacco imperioso su cross di Barry. Il Manchester City a quel punto controlla la partita tremando solo al 66' quando Demba Ba infila la porta in acrobazia. La rimonta però non si completa e la squadra di Mancini si porta a casa la seconda finale di FA Cup in tre stagioni.

Per il quarto anno consecutivo c'è un allenatore nella finale di FA Cup: due edizioni per Mancini, una a testa per Ancelotti e Di Matteo