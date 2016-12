Serie A: nel derby tra Genoa e Sampdoria finisce 1-1

- Il 106° derby della Lanterna traè finito in pareggio: 1-1. I blucerchiati hanno giocato meglio per tutto il primo tempo e sono passati in vantaggio al 28' con una bella punizione di. La ripresa ha visto un sussulto d'orgoglio dei rossoblù che hanno provato a fare la partita. Dopo l'espulsione dial 33' , il Grifone ha trovato il pari con Matuzalem con un tiro dalla distanza. Genoa a -2 dal terzultimo posto.

LA PARTITA

Il Genoa resta aggrappato alla Serie A. Lo fa giocando male e trovando il pareggio con l'unico tiro nello specchio della porta, per lo più apparentemente casuale. Gol di Matuzalem che, tra le altre cose, doveva essere espulso al 12' per un fallaccio su Krsticic, uscito in barellla. Insomma, la salvezza è ancora lì a portata di mano, anche se, con questa squadra e soprattutto questo carattere, assomiglia più a un miraggio. Nella partita più importante i rossoblù hanno steccato e devono ringraziare la Sampdoria che non ha affondato il coltello nella piaga.

Ferita che, a fine primo tempo, era profondissima dopo il gol firmato da Eder al 28' con una punizione alla Pirlo 2.0. Tiro a filo d'erba a beffare la barriera piazzata da Frey, di sasso sulla linea di porta. Risultato che sembrava in pugno per gli uomini di Delio Rossi per tutto il secondo tempo. In mezzo il Grifone si è dimostrato, ancora una volta, poca roba. La palla girava al rallentatore tra i rossoblù che spesso e volentieri puntavano sui lanci lunghi per Borriello. Troppo falloso e nervoso. Nervosismo, molto, tipico di queste situazioni quando si è appesi a un filo, sull'orlo del baratro. Zero occasioni da gol e zero iniziative.

Questo il filo conduttore di tutto il match con i blucerchiati che, una volta trovato il vantaggio, si sono accontentati e non hanno più spinto. Ma un derby è sempre un derby e tutto può succedere e il 33' della ripresa è il minuto che cambia il match. Costa si fa cacciare per un doppio giallo: è il segnale che qualcosa sta cambiando. Due minuti più tardi Matuzalem fa esplodere la Curva Nord con un mezzo cross che si infila nel sette beffando un non incolpevole Romero. E' la scarica d'adrenalina giusta, ma non c'è un Boselli che condanna la Samp al 97', come nel 2011. Finisce 1-1 e per quello che si è visto in campo è grasso che cola per il Genoa. Il terzultimo posto del Siena ora è distante due punti: tutto è ancora aperto, ma qualcosa deve cambiare.