Serie A: Torino-Roma 1-2, decide un gran gol di Lamela

- Latorna in lizza per un posto ingrazie alla bella vittoria in casa delper. I giallorossi passano in vantaggio per primi grazie al colpo di testa dial 22'. Il Toro replica subito: Cerci colpisce un palo su punizione, maal 31' trafigge Stekelenburg. Nella ripresa è ancora Cerci a far vibrare da calcio piazzato la traversa di Gillet (58'), poial 60' consegna ai giallorossi tre punti d'oro.

LA PARTITA

La Roma riparte dai suoi golden boys più estrosi – Osvaldo e Lamela – per dar la caccia all'Europa che conta. Andreazzoli raccoglie indizi confortanti sulla crescita della squadra, messa nuovamente in discussione dopo il pari del derby. Proprio rispetto alla gara di sei giorni fa, i giallorossi sono più sfrontati e meno timorosi, riesumando per lunghi tratti la personalità offensiva già mostrata nell'era Zeman. Tutto parte da Lamela e Osvaldo. E' soprattutto il secondo a sorprendere per il modo in cui mette da parte il malumore crescente di staff e ambiente nei suoi confronti, e riesca anzi a trasformarlo in energia positiva, che gli frutta il ritorno al gol dopo 77 giorni d'astinenza (non segnava da Bologna Roma 3-3 del 27 gennaio scorso). Sull'argentino, invece, il giudizio è in netto rialzo: corsa, spunti e soprattutto un'ottima dose di cinismo sotto rete, doti che in un giovane di appena 21 anni fanno tutta la differenza del mondo.

Anche se Roma e Toro, in termini di fame autentica, se la giocano alla pari. Perché anche la squadra di Ventura lotta ancora per un obiettivo stagionale – quello della salvezza – messo a repentaglio da alcuni passaggi a vuoto clamorosi (vedi il 4-1 subito a Parma in un batter d'occhio). La solita squadra sbilanciata davanti, e con tutti gli attaccanti a disposizione, non riesce a spezzare un incantesimo che la vede a secco di vittorie – in casa contro la Roma – dall'ottobre del 1990. I granata giocano bene e pressano molto fin dai primi minuti, tuttavia Stekelenburg non deve ricorrere a miracoli. La prima occasione vera è quella che porta al vantaggio ospite: cross del fischiatissimo ex Balzaretti dalla sinistra, con Osvaldo che si arrampica sulla schiena di Ogbonna e insacca alle spalle di Gillet. La reazione granata è fulminea e quasi dirompente, e finisce per togliere un po' di sicurezza alla Roma: prima il palo di Cerci su punizione, poi la botta di Bianchi (dopo il duello con Burdisso) che regala il pari immediato. Si ricomincia, e la partita regala emozioni e spunti a non finire.

Nella Roma si fa male Pjanic in avvio di ripresa, così Andreazzoli abbandona l'idea di preservare Totti per il ritorno di Coppa Italia con l'Inter (si gioca mercoledì a San Siro) e lo manda in campo. E con la formula della qualità al potere, la Roma riprende in mano la gara, avvicinandosi spesso al bersaglio grosso. Prima però deve tremare ancora su altro calcio di punizione di Cerci, che, toccato da Stekelenburg, finisce la sua corsa sulla traversa. I legni granata sono due. Al 60' Lamela si accende e sigla in penetrazione, con un mancino calibrato alla perfezione sul secondo palo, il nuovo vantaggio ospite. Avere in campo Totti su una simile situazione di punteggio è una manna dal cielo. Il capitano comincia a gestire i palloni più delicati e alza la squadra quando il Toro aumenta la pressione. Nel finale tesissimo si contano due occasioni nitide per la Roma (Totti da punizione e Piris, entrambe sventate da Gillet) e l'assalto granata che per poco non concilia col 2-2. Florenzi, mandato nella mischia al posto di un Dodò sufficiente ma fuori ruolo, è bravo a intercettare sulla riga un cross teso di D'Ambrosio, meno a sfruttare l'invito a nozze di Osvaldo sul fronte opposto. La Roma chiude in 10 per la doppia ammonizione di Balzaretti, ma conserva tre punti fondamentali, che le permettono di agganciare la Lazio al quinto posto e di dare un senso alla stagione. Per ora.