Juve, Conte: "Lazio e Milan importanti come le altre partite"

Insomma, tutto bene fino a che si parla di campionato. Un pelo di nervosismo, forse, quando l'argomento passa nelle zone. Perché, ha ragione Conte, nessuno gli ha chiesto di vincere al primo tentativo in Europa e, quindi, uscire con ilfa alla fine parte di un percorso di crescita normale: "Noi sapevamo benissimo che l'obiettivo reale era quello della qualificazione in Champions quest'anno e provare a vincere lo scudetto - spiega il tecnico della Juve -, quindi penso che questo obiettivo lo stiamo centrando in pieno, perché le richieste della società erano quelle di entrare in Champions, che sia chiara questa cosa. A me, ogni anno, la priorità che viene chiesta è arrivare nelle prime tre posizioni, quindi quello che si fa in più è frutto di grande lavoro, da parte mia, dei ragazzi, da parte della società. Io penso che questo quest'anno lo stiamo facendo molto molto bene, così come abbiamo fatto bene in Champions. Quindi non vedo perché debba togliere delle sicurezze e delle certezze".

Già, obiettivo centrato, anche se per lo scudetto mancano ancora due partite niente male con Lazio e Milan: "Sono sicuramente due delle sette partite importanti. Quindi non vedo più o meno difficoltà rispetto alle altre. Mancano sette partite - sottolinea -, ogni partita vale tre punti, quindi ci sono 21 punti a disposizione e speriamo che questo giro venga portato a termine nel migliore dei modi. Petkovic dice che ci innervosiamo perché non li battiamo mai? C'è sempre una prima volta, c'è sempre una prima volta".

Proprio la Lazio è però in condizioni complicate causa infortuni: "Noi guardiamo sempre in casa nostra, non guardiamo in casa degli altri. In casa nostra abbiamo defezioni importanti, perché ci sarà l'assenza di Giorgio (Chiellini), c'è l'assenza di Giovinco, ci sarà l'assenza di Pepe, Anelka, Bendtner, che sta ritrovando la migliore condizione. Non sono abituato a guardare in casa degli altri, guardo in casa mia e cerco di risolvere i problemi di casa mia. Sappiamo che ci aspetta una partita importante, su un campo ostico, difficile; non dimentichiamo che la Lazio insieme alla Juventus è la squadra che è andata più avanti in Europa, è la squadra che poi ha fatto tutta la coppa Italia insieme a noi, quindi si stanno affrontando le due squadre che hanno giocato di più quest'anno. Vediamo, vediamo e pensiamo alla nostra partita, senza guardare gli altri. Questa è stata sempre la nostra forza e deve continuare a esserlo".

Conte parla anche delle voci sul possibile addio di Vidal: "In questo momento non posso prescindere da niente e da nessuno - chiarisce -. Ho a disposizione un gruppo di ragazzi straordinario che sta facendo qualcosa di bello e di meraviglioso in pochissimo tempo. Se oggi dovessero dirmi, 'rinunci a questo, rinuncerai a quest'altro, non rinuncio assolutamente a nessuno".



Infine sulle dichiarazioni di Mazzarri, il tecnico della Juve dice: "Ha perfettamente ragione a credere ancora nello scudetto: in queste sette partite può accadere di tutto. Certo, chi insegue non può scivolare. La storia ha insegnato questo, l'ho già detto più volte che ho perso Scudetti già vinti e ne ho vinti alcuni che sembravano persi. La storia dice questo. Fossi in Mazzarri, fossi in Allegri, io sicuramente crederei nella rimonta. Proprio per questo motivo, noi dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, perchè non dimentichiamo che veniamo da quattro vittorie consecutive e se non avessimo fatto questo, andando a vincere anche su campi importanti e difficili, come con Bologna e Inter, saremmo qui a parlare di un vantaggio dimezzato, con alle porte la Lazio, il Milan in casa, il derby, la gara col Palermo e tante altre partite importanti. E' giusto che ci credano. E' inevitabile che in questa situazione di classifica, magari, noi qualche volta possiamo anche scivolare, mentre chi insegue non può scivolare mai".