Serie A: Atalanta-Fiorentina 0-2, gol di Pizarro e Larrondo

Missione compiuta per la Fiorentina a Bergamo. Gli uomini di Montella battono l'Atalanta 2-0 e rimangono in corsa per il terzo posto. Primo tempo di marca nerazzurra, poi dilaga la Viola. Uno-due terribile dei gigliati in 11 minuti: al 61' Pizarro sblocca il risultato su rigore (fallo di mano in area di Stendardo), poi al 72' Larrondo batte Consigli con un sinistro imparabile. Denis espulso al 90'. Fiorentina a 55 punti.

LA PARTITA A Bergamo è il giorno di Montella. Lo stratega viola studia la partita con l'Atalanta nei minimi dettagli, dosa le poche forze a disposizione e porta a casa tre punti preziosi per continuare a lottare per l'Europa, che si chiami Champions League o Europa League. Il match lo decide proprio il tecnico dei gigliati al 12' della ripresa, quando toglie Aquilani ed El Hamdaoui e manda in campo gli unici assi nella manica Ljajic e Larrondo. Una mossa azzardata, ma vincente.



Senza punte in campo, infatti, nel primo tempo la Fiorentina punta solo sul possesso palla, ma rischia grosso e in tre occasioni l'Atalanta va vicina al gol. Denis e Livaja tengono in ansia la retroguardia viola per 40', poi Montella passa al 4-3-3 e prepara la riscossa nella ripresa. In avanti la mancanza di Jovetic e Toni si sente ed El Hamdaoui non è all'altezza della situazione. Solo Pizarro prova a mettere ordine, ma non basta.



E così tocca proprio a Ljajic e Larrondo cambiare il match. Montella li butta nella mischia nel momento giusto e alla prima azione buona il serbo punta Stendardo in area e si procura un calcio di rigore per un fallo di mano del difensore dell'Atalanta. Sul dischetto va Pizarro, che non sbaglia. Poi è il turno di Larrondo, che dopo undici minuti chiude la partita. L'argentino raccoglie un assist perfetto di Cuadrado sul filo del fuorigioco e trafigge Consigli con un bolide di sinistro sotto la traversa. In panchina Montella sorride: missione compiuta a Bergamo, ora occhi puntati su San Siro. Il Milan è solo a tre punti. Firenze per un giorno tifa Napoli e sogna il terzo posto.



LA CRONACA DELLA PARTITA

LE PAGELLE Pizarro 7: il gol su rigore corona l'ottima prestazione. I compagni lo cercano sempre e le azioni più pericolose della Fiorentina passano spesso dai suoi piedi

Larrondo 7: il gol è un mix perfetto di tecnica e potenza. Ottimo lo stop con cui si prepara per trafiggere Consigli

Ljajic 6,5: insieme a Larrondo cambia il volto della Fiorentina, dando più peso e qualità al reparto offensivo. E' l'asso nella manica di Montella e lo dimostra sull'accelerazione con cui si procura il rigore

Denis 4,5: giornata no dopo la tripletta all'Inter. Nel primo tempo ha la palla buona per portare in vantaggio l'Atalanta, ma la mezza rovesciata è buona solo per i fotografi. L'espulsione al 90' è meritatissima: troppo nervoso

Bonaventura 6: nel primo tempo la fascia sinistra è tutta sua. Cuadrado no lo vede nemmeno. Nella ripresa cala molto

IL TABELLINO ATALANTA-FIORENTINA 0-2

Atalanta (4-4-2): Consigli 6; Scaloni 5,5, Stendardo 5, Lucchini 5, Del Grosso 5,5; Brienza 5,5 (3' st Giorgi 5,5), Radovanovic 6, Biondini 6 (29' st Moralez sv), Bonaventura 6; Livaja 5,5 (30' st Parra sv), Denis 4,5. A disp. Polito, Frezzolini, Troisi, Canini, Contini, Brivio,F erri, De Luca, Palma. All. Colantuono 5,5 Fiorentina (3-5-2): Viviano 6,5; Roncaglia 6,5, Rodriguez 6, Compper 6; Pasqual 6, Sissoko 5,5 (27' st Migliaccio 6), Pizarro 7, Borja Valero 6,5, Aquilani 6 (12' st Ljajic 6,5); Cuadrado 6, El Hamadoui 5 (12' st Larrondo 7). A disp. Neto, Lupatelli, Llama, Bernardeschi, Romulo. All. Montella 7 Arbitro: Russo Marcatori: 16' st Rig. Pizarro, 27' st Larrondo Ammoniti: Sissoko, Pasqual, Larrondo (F); Stendardo, Livaja, Bonaventura (A) Espulsi: 44' st Denis per fallo da dietro su Pizarro

STEFANO RONCHI