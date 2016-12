Napoli, Mazzarri: "Contro il Milan vietato fare calcoli"

foto SportMediaset Correlati Allegri: "Se perdiamo addio secondo posto" 00:04 - A San Siro contro il Milan senza paura. E' il manifesto del tecnico del Napoli Mazzarri: "Un pari? Non dobbiamo fare calcoli, non fa parte di noi - ha detto alla vigilia - Abbiamo un vantaggio importante, dopo la partita vedremo come saremo messi. Loro hanno un calendario più difficile del nostro, ma ragioniamo solo sulla gara. I numeri confermano che siamo in crescita, +14 rispetto all'anno scorso". E ancora: "Scudetto? Può succedere di tutto". - A San Siro contro ilsenza paura. E' il manifesto del tecnico del: "Un pari? Non dobbiamo fare calcoli, non fa parte di noi - ha detto alla vigilia - Abbiamo un vantaggio importante, dopo la partita vedremo come saremo messi. Loro hanno un calendario più difficile del nostro, ma ragioniamo solo sulla gara. I numeri confermano che siamo in crescita, +14 rispetto all'anno scorso". E ancora: "Scudetto? Può succedere di tutto".

"Lo scudetto? Può succedere tutto nella vita e nel calcio, sia in negativo che in positivo, la matematica lascia ancora tutto aperto - ha proseguito Mazzarri. Le quarte e le quinte sperano di arrivare seconde o terze, quindi perché non potrebbe succedere anche a noi? Le percentuali sono basse ma è importante fare bene le prossime tre partite, poi dipende dalle altre squadre i cui risultati non dipendono da noi".



Il tecnico del Napoli torna poi sulla gara contro i rossoneri: "All'andata sul 2-0 potevamo fare il 3-0. Sul 2-1 Marek poteva fare il 3-1. Questo ci è capitato tante volte, e anche con l'Atalanta ci stavamo complicando la vita. Pazzini e non Balotelli? Il Milan viene da otto vittorie consecutive in casa e Pazzini ha fatto tanti gol. E' un grande giocatore, è diverso da Balotelli ma ha grandi potenzialità e ha fatto bene prima dell'arrivo di Mario. I complimenti di Allegri al Napoli? Anche lui è stato molto bravo quest'anno nonostante le difficoltà iniziali, stanno facendo un ottimo campionato pur avendo cambiato gran parte della rosa".