Inter, Stramaccioni: "Ammiro il Cagliari, partita difficile"

mette le mani avanti: "Ammiriamo il Cagliari e lo rispettiamo in modo particolare: per noi sarà una partita difficile". L'affronterà domenica i rossoblù sul neutro die vuole continuare a inseguire l'obiettivo stagionale: "Sarò un testone, ma alla Champions ci credo ancora e lo farò finché la matematica non ci condannerà". Nessuna polemica arbitrale: "Discorso chiuso domenica, ora siamo concentrati sul campo".

"Stiamo parlando di professionisti, penso che l'arbitro domenica sarà assolutamente sereno. Si è parlato fin troppo di questo". Stramaccioni si dice sereno in merito alla designazione di Celi di Campobasso dopo le polemiche successive alla gara contro l'Atalanta.

"Il rigore di domenica è arrivato quando avevamo la gara in pugno, successivamente abbiamo sbandato e in dieci minuti è arrivata la nostra sconfitta - ha aggiunto l'allenatore dell'Inter - Non ho mai parlato di buona o cattiva fede degli arbitri, per me l'argomento si è chiuso il giorno della gara".

Domenica la sfida con il Cagliari al Nereo Rocco: "C'erano delle condizioni preoccupanti dalle prime relazioni che ci avevano presentato, ma hanno finito ieri di rizzolarlo, adesso penso che vada bene". Poi la semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Roma: "Ci penseremo dopo la sfida di campionato. Non credo ci siano speranze di riavere Palacio contro i giallorossi".

Tommaso Rocchi sarà costretto agli straordinari, 180' in 3 giorni: "Deve essere pronto per forza (ride, ndr). Tommaso ha una grande esperienza, siamo contenti per il suo gol anche se non è servito. Ove potrò cercherò di risparmiargli qualche minuto, ma sarà chiamato ad essere in campo per forza di cose. Lui comunque sa gestirsi".

Il punto di forza dei prossimi avversari è sicuramente l'attacco: "Sicuramente è una squadra che gioca in maniera consolidata da diversi anni, e ha nel parco attaccanti un punto di forza, perché vanta 5 attaccanti pericolosi e ben integrati. Costituiscono un pericolo costante per qualsiasi difesa. E lo hanno dimostrato con Fiorentina e Milan, complimenti al lavoro degli allenatori". E la difesa dell'Inter non è messa benissimo: "Sicuramente dietro con l'infortunio di Chivu e con la perdita di Mbaye ho soltanto Ranocchia, Samuel, Silvestre e Juan Jesus".