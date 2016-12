Calciomercato, Maicon-City verso i titoli di coda

foto SportMediaset 11:51 - Dopo solo 11 presenze, potrebbe essere già finita l'avventura di Maicon nella Premier League. Il laterale brasiliano potrebbe infatti lasciare il Manchester City già a fine stagione e raggiungere Ronaldinho all'Atletico Mineiro. L'ex esterno dell'Inter avrebbe deciso di tornare in patria in vista dei Mondiali del 2014. Il presidente dell'Atletico avrebbe già parlato col padre del giocatore per avviare le trattative. - Dopo solo 11 presenze, potrebbe essere già finita l'avventura di Maicon nella Premier League. Il laterale brasiliano potrebbe infatti lasciare il Manchester City già a fine stagione e raggiungere Ronaldinho all'Atletico Mineiro. L'ex esterno dell'Inter avrebbe deciso di tornare in patria in vista dei Mondiali del 2014. Il presidente dell'Atletico avrebbe già parlato col padre del giocatore per avviare le trattative.

Al momento, l'entourage del brasiliano e il Mineiro smentiscono tutto, ma i ben informati sembrano avere pochi dubbi. Il contratto del laterale con la squadra di Mancini scade nel 2015, ma già la prossima stagione Maicon potrebbe lasciarsi alle spalle la complicata avventura in Inghilterra e giocare insieme a Ronaldinho in vista del grande appuntamento dei Mondiali. L'ex numero 13 nerazzurro del resto non ha mai conquistato il cuore dei Citizens e, dopo i numerosi infortunii in Premier League, potrebbe chiudere con il calcio Europeo per non perdere il posto nella Seleçao.



Certezze, per ora, non ce ne sono, ma se le parole hano un peso, il futuro di Maicon sembra ormai lontano da Manchester: "E' felice al City e il suo contratto scade nel 2015 - ha spiegato il padre del giocatore, ridimensionando le voci di mercato sul figlio -. Ma è difificle dire quello che succederà, il calcio è molto dinamico...".