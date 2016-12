Calciomercato, Juventus-Sanchez: primo contatto

foto SportMediaset Correlati In treno con la Juve - Video 18:26 - Quasi archiviata la questione campionato e conclusa l'avventura in Champions, la Juve si concentra sulle strategie di mercato per la prossima stagione. I dirigenti bianconeri hanno incontrato Fernando Felicevich, procuratore di Sanchez e Vidal, per pianificare le mosse future. Il "Niño Maravilla" rimane uno degli obiettivi principali della Juve. Quanto a Vidal, Marotta & Co. hanno in mente un rinnovo del contratto. - Quasi archiviata la questione campionato e conclusa l'avventura in Champions, lasi concentra sulle strategie di mercato per la prossima stagione. I dirigenti bianconeri hanno incontrato, procuratore di, per pianificare le mosse future. Il "" rimane uno degli obiettivi principali della Juve. Quanto a, Marotta & Co. hanno in mente un rinnovo del contratto.

La Juventus del futuro, dunque, potrebbe parlare cileno. Proprio Sanchez, infatti, potrebbe essere il top player di Antonio Conte per la prossima stagione. L'incontro con l'agente del giocatore, che cura gli interessi anche di Vidal, era in programma da tempo. Ufficialmente le parti hanno parlato soltanto del centrocampista bianconero, nel mirino di alcune big d'Europa, ma di sicuro il ds Paratici non si è fatto sfuggire l'occasione di sondare il terreno anche per il Niño Maravilla, in procinto di lasciare il Barcellona. I bianconeri sono stati chiari con Fernando Felicevich: Vidal non si muove da Torino. Ma "Re Artù" piace a molti e l'agente del giocatore ha in mano alcune offerte importanti di Psg, Real Madrid e Bayern Monaco. Si parla di cifre sopra i 25 milioni di euro, e la questione non va sottovalutata. I bianconeri però sembrano intenzionati a non mollare e a blindare Vidal con un rinnovo di contratto.



Discorso più complesso invece per Sanchez, che vuole tornare in Italia. Per l'attaccante cileno c'è da battere la concorrenza dell'Inter e la Juve ha deciso di portarsi avanti. Presto, infatti, Felicevich incontrerà anche i nerazzurri e Marotta non vuole perdere l'occasione di arrivare alla stella del Barcellona. L'affare si potrebbe chiudere con un prestito oneroso più un riscatto obbligatorio complessivo di circa 20 milioni. Esattamente la cifra che la Juve si è assicurata con la Champions League...