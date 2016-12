Pizarro: "Balotelli può vincere il Pallone d'Oro"

foto SportMediaset 10:18 - David Pizarro tira la volata a Mario Balotelli. "Ha un potenziale tale che se continua a pensare solo alla sua professione può arrivare tranquillamente a vincere il Pallone d'Oro", ha detto il centrocampista della Fiorentina parlando dell'ex compagno del Manchester City. "E' un bravo ragazzo - ha aggiunto -. I suoi errori li conosciamo tutti, però è straordinario e può dare moltissimo al Milan e alla Nazionale". tira la volata a. "Ha un potenziale tale che se continua a pensare solo alla sua professione può arrivare tranquillamente a", ha detto il centrocampista della Fiorentina parlando dell'ex compagno del. "E' un bravo ragazzo - ha aggiunto -. I suoi errori li conosciamo tutti, però è straordinario e".

SuperMario, dunque, ha un tifoso speciale. E non è un compagno di squadra. Non più, a dire il vero. Pizarro e Balotelli, infatti, hanno giocato insieme alla corte di Mancini. Un'esperienza che ha segnato il cileno: "In Italia siamo lontani dal calcio inglese, lì non fanno le cose a metà, funziona tutto. Per me il Manchester City è stata un'esperienza importante, pensavo che il nostro calcio fosse importante a livello mondiale ma per chi ha vissuto la Premier capisce che lì è il massimo".



Nei Citizens Pizarro ha avuto l'opportunità di vedere Balotelli all'opera tutti i giorni e sul futuro dell'attaccante rossonero il centrocampista della Viola non ha dubbi: "E' un bravissimo ragazzo, mi ha aiutato a inserirmi a Manchester. Deve continuare a pensare soltanto al calcio e potrà fare molto bene, soprattutto per se stesso, perché dopo un po' ti stufi di stare in bocca alla gente".