Inter-Atalanta, Marino: "Gervasoni non ha sbagliato, era rigore"

Sono passati cinque giorni, ma le polemiche intorno a Inter-Atalanta proseguono senza sosta. Questa volta è il turno dei bergamaschi, che per bocca di Pierpaolo Marino esprimono il dubbio sulla legittimità delle proteste interiste in occasione del rigore: "Ho visto tutte le foto e i video e sono convinto che Gervasoni non abbia sbagliato - dice il d.g. -. Resto dell'idea che era fallo di mano di Samuel... Sembrava un portiere in uscita".

Secondo Marino, l'Inter non dovrebbe cercare alibi visto che si parla "di un rigore sul 3-1 e di una rimonta ulteriore di altri due gol". Quanto alle tre giornate di squalifica prese da Raimondi e Carmona, il d.g. ribadisce che la società farà ricorso solo per il primo: "Con la stessa oggettività con cui commento il rigore, visti i filmati, c'è solo da rimproverare Carmona".



Dell'argomento, invece, preferisce non parlare Stefano Colantuono: "Gervasoni non ha poi arbitrato così male ma meglio stare zitti, avrei troppo da dire. Si è parlato fin troppo di Inter-Atalanta, diciamo solo che siamo molto contenti della nostra grande prestazione". Tra infortuni e squalifiche, l'Atalanta sarà in emergenza contro la Fiorentina: "Le assenze non devono diventare un alibi, sono convinto che i sostituti faranno altrettanto bene. Guai sentirsi appagati dopo la vittoria di San Siro. E' un errore che abbiamo già commesso in passato, non voglio che si ripeta". La Viola, del resto, è un'avversaria di assoluto livello: "Si sono rinforzati molto nell'ultimo anno e stanno disputando un ottimo campionato. Hanno una rosa competitiva e l'attacco ha un grande potenziale. Per riuscire a far punti dovremo sfoderare ancora una volta una grande partita".