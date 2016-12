Galliani: "Milan-Napoli nel periodo-chiave. A Firenze torno, ma con più scorta"

- Galliani-Montella, botta e risposta dopo la bufera del Franchi. L'ad rossonero, su un futuro ritorno in tribuna a Firenze, ha precisato: "Andrò senza problemi. Non mi faccio certo spaventare da quello che è successo.Immediata la replica dell'allenatore viola:. "Il fatto è stato esasperato-ha aggiunto Montella-tirando in ballo città, tifoseria e squadra che fanno del fair-play una bandiera".

GALLIANI: MILAN-NAPOLI IMPORTANTISSIMA

"In 3 giornate ci troviamo contro quarta, seconda e prima in classifica. E' il momento chiave dell'anno". L'ad rossonero battezza così la sfida col Napoli di domenica: "E' molto, molto, molto (ripetuto 3 volte) importante. Soprattutto dopo il rammarico che ci ha lasciato Firenze".E sul caso-Balotelli: "Abbiamo pronto il ricorso- ha detto Galliani- ma non rispondo sulla questione. L'argomento è troppo caldo, preferisco parlare di calcio". L'assenza dell'attaccante squalificato per 3 giornate non peserà:Robinho e Bojan splendide alternative".

Poi un messaggio a Moratti, "colpevole" di aver pubblicato sul sito nerazzurro l'intervista a Bonolis, che tanto clamore ha scatenato: ''Se sentirò di nuovo Moratti? Non lo so, è tanto che non lo sento, ma ci risentiremo sicuramente''.