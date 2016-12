Le semifinali di Champions: Bayern-Barcellona e Borussia-Real

Grande sfida tra Bayern Monaco e Barcellona che si sono incontrati l'ultima volta nel 2009 nei quarti. Sfida nettamente vinta dai catalani con un 4-0 al Camp Nou, firmato da Messi, Eto'o ed Henry, e l'1-1 del ritorno all'Allianz Arena. Poi i blaugrana volarano in finale e la vinsero: la prima Champions di Guardiola. Proprio Pep che ora è alleato dei tedeschi e l'anno prossimo sarà il sostituto di Heynckes sulla panchina dei bavaresi. E chi meglio di lui conosce i segreti del Barça? Sicuramente da NY manderà dei consigli, preziosi, all'attuale staff tecnico. Neanche il tempo di inziare e Guardiola si ritrova contro il suo recente passato glorioso.

Dall'altra parte del tabellone Mourinho contro Klopp. Lo Special One contro il Mago. Real Madrid contro Borussia, come nei gironi. Sfida vinta dai gialloneri in autunno con una vittoria (2-1) e un pareggio (2-2 al Bernabeu strappato dai Blancos in extremis). C'è voglia di rivincita a Madrid e un obiettivo preciso: conquistare la "Decima".

In Spagna, come in Germania, sperano in un derby in finale. Se il 25 maggio a Wembley dovessero arrivarci catalani e madridisti sarà il settimo Clasico della stagione. Nel caso la dovessero spuntare i Panzer sarà il quarto incrocio tra le due formazioni.