Lazio-Fenerbahce, Petkovic: "Compromessa all'andata"

foto SportMediaset 23:56 - Deluso per l'eliminazione dall'Europa League, Vladimir Petkovic non risparmia comunque gli elogi alla sua squadra dopo il pareggio contro il Fenerbahce: "La partita di andata ha compromesso tutto - spiega -. In condizioni diverse avremmo passato il turno e comunque devo fare i complimenti ai ragazzi perché in campo hanno dato tutto. Abbiamo fatto 15 tiri contro due, potevamo vincere e andare in semifinale. Peccato".

Da oggi, finale di Coppa Italia a parte, la Lazio penserà esclusivamente al campionato: "Darò loro un po' di libertà per riprendere le forze in vista della partita con la Juventus - dice Petkovic dopo la partita. E' una sfida importante per noi se vogliamo continuare a sperare nel terzo posto".