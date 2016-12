foto SportMediaset

11:41

- Stangata per Terim. Il tecnico del Galatasaray è stato infatti squalificato per nove giornate per insulti all'arbitro durante la partita di campionato vinta per 3-1 contro il Mersin. Terim salterà le ultime sei partite della stagione e le prime tre della prossima. I due assistenti espulsi con lui sono stati fermati per due e un turno. Una settimana nera per Terim, dopo l'eliminazione nei quarti di Champions per mano del Real nonostante il 3-2.