Milan, Boateng: "Non mi piace cambiare sempre ruolo"

foto SportMediaset Correlati BALO, PER IL RICORSO SI PUNTA SUI BUU 10:46 - Boateng manda un messaggio ad Allegri: "Non mi piace cambiare sempre ruolo, quest'anno ho giocato in attacco, da trequartista e a centrocampo - ha detto - Mi dice che è positivo il fatto di saper giocare in tanti ruoli, ma non è perfetto per me. Non sono ancora al 100%, sono stato al 1000% solo in tre o quattro partite, non so perchè". Poi elogia Balotelli: "Per noi è importantissimo, è molto simile a Ibra. Ci mancherà tanto in queste partite". manda un messaggio ad: "Non mi piace cambiare sempre ruolo, quest'anno ho giocato in attacco, da trequartista e a centrocampo - ha detto - Mi dice che è positivo il fatto di saper giocare in tanti ruoli, ma non è perfetto per me. Non sono ancora al 100%, sono stato al 1000% solo in tre o quattro partite, non so perchè". Poi elogia"Per noi è importantissimo, è molto simile a Ibra. Ci mancherà tanto in queste partite".

Sulla sfida di domenica sera contro il Napoli: ''E' una partita che dobbiamo vincere per arrivare secondi, nostro obiettivo di quest'anno - ha proseguito a Sky Sport - E' una partita difficile: giochiamo in casa sì, ma il Napoli è troppo forte''. Boateng torna poi sul pareggio di Firenze: "Forse sul 2-0 e in 11 contro 10 non avevamo più la testa in campo. Nel secondo tempo non so perché non abbiamo giocato più, né corso come nel primo tempo''.



Grandi elogi a Balotelli ed El Shaarawy: "Balotelli è un bravissimo ragazzo. Da quando è arrivato a Milano è un professionista, non gli si può dire niente. Qualche giorno fa è rimasto a dormire a Milanello perché voleva essere già lì la mattina dopo per allenarsi e lavorare. Stephan ha soli 20 anni e ha fatto 16 gol. Nessuno avrebbe mai pensato che lui potesse fare una stagione così. Per me è un fenomeno". Infine il sogno: "Io voglio vincere la Champions, per me è la competizione più importante, prima o poi sono sicuro che la vinciamo".