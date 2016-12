Europa League: Lazio-Fenerbahce 1-1, biancocelesti eliminati

foto SportMediaset Correlati Lazio, i tifosi scortano il pullman allo stadio

Petkovic: "Compromessa all'andata"

Chelsea in semifinale, Tottenham e Newcastle fuori 00:33 - Niente da fare per la Lazio, che pareggia contro il Fenerbahce e - in virtù del 2-0 dell'andata per i turchi - viene eliminata ai quarti di finale di Europa League. All'Olimpico (deserto a causa della squalifica) finisce 1-1, con i biancocelesti che sbloccano il risultato grazie a un colpo di testa di Lulic (60') ma vengono beffati da un sinistro di Erkin (73'). L'Italia si ritrova così senza più squadre nelle coppe europee. - Niente da fare per la, che pareggia contro ile - in virtù del 2-0 dell'andata per i turchi - viene eliminata ai quarti di finale di. All'Olimpico (deserto a causa della squalifica) finisce 1-1, con i biancocelesti che sbloccano il risultato grazie a un colpo di testa di(60') ma vengono beffati da un sinistro di(73'). L'Italia si ritrova così senza più squadre nelle coppe europee.

LA PARTITA

Troppo poco per ribaltare il 2-0 dell'andata. Troppo poco per accedere a una semifinale che, viste le forze in campo nel doppio confronto, era decisamente alla portata degli uomini di Petkovic. La Lazio, tra andata e ritorno, riesce a segnare al Fenerbahce solo dopo 150 minuti. Ma anche il gol di Lulic, realizzato con un gran colpo di testa su cross di Candreva, non dà alla squadra quella scossa necessaria per rimettere in piedi un quarto di finale compromesso all'andata, per la verità anche a causa di un arbitraggio (in Turchia) a dir poco discutibile.



La Lazio aggredisce sin da subito provando a sfruttare - a ritmo alternato - la spinta sulle fasce e gli inserimenti di Ederson ed Hernanes. Petkovic, che perde anche Gonzalez (oltre ai k.o. di Konko e Pereirinha) ritrovandosi senza terzini destri, schiera un 3-4-2-1 nel quale Lulic e Radu agiscono da esterni mentre la coppia Candreva-Ederson gioca in appoggio a Kozak. I biancocelesti rischiano nulla nel primo tempo ma trovano pochi varchi entro cui infilarsi. I turchi concedono parecchio fino alla trequarti, dove poi - sistematicamente - si chiudono con una doppia linea (4+5) che scherma la porta di Volkan. I tentavi della Lazio provengono così dalla distanza, ma le ripetute conclusioni di Hernanes e Candreva sono sempre neutralizzate dal portiere oppure fuori misura. La prima, vera, occasione capita sulla testa di Kozak al 3' della ripresa, ma il bomber di coppa manda incredibilmente alto da due passi.



La sensazione, nel secondo tempo, è che il Fenerbahce - sempre più traballante in difesa - sia in piedi ancora per miracolo. Ledesma e compagni, dopo la sterile mole di gioco creata per un'ora, colpiscono grazie a un'incornata di Lulic su perfetto cross di Candreva. Sarebbe questo il momento giusto per affondare la lama, anche perché Petkovic - in quel momento - ha da poco mandato in campo Klose al posto di Biava. Il vantaggio, però, anziché scuotere la Lazio rianima il Fenerbahce, che si riorganizza davanti a Volkan e non fa più passare uno spillo. A 17 dal termine i biancocelesti passano al tridente con Floccari al posto di Ederson. La tavola è così apparecchiata per l'assalto finale ma, una manciata di secondi più tardi, Webo serve a sinistra Erkin che, con un gran sinistro tra le gambe di Ciani, trafigge Marchetti e regala ai turchi la semifinale. L'Olimpico, desolatamente vuoto per la squalifica, sputa un dato assordante: per il terzo anno consecutivo, nessun club italiano supera i quarti di una competizione europea.

LE PAGELLE



Candreva 7,5 - E' l'unico in grado di accendere i compagni. Macina chilometri e dribbling sulla fascia destra, senza dimenticare l'assist a Lulic.



Lulic 6,5 - Il gol della speranza e la solita corsa a sinistra. Lui e il compagno citato qua sopra, però, non bastano.



Radu 5 - Il primo tempo, caratterizzato da ripetuti errori elementari, è pesantemente insufficiente. Si limita al compitino nella ripresa.



Ciani 5 - E' in ritardo in occasione del pareggio del Fenerbahce. Nel complesso, risulta parecchio impacciato ogni qual volta si ritrova il pallone tra i piedi.



Kozak 5,5 - Ci mette volontà e fisico, ma stasera c'era bisogno di gol. E lui, 10 reti in 10 presenze prima di oggi, ne sbaglia uno clamoroso.

IL TABELLINO



LAZIO-FENERBAHCE 1-1

Lazio (3-4-2-1): Marchetti 6; Biava 5,5 (11' st Klose 5,5), Cana 6, Ciani 5; Lulic 6,5, Hernanes 6, Ledesma 6, Radu 5; Candreva 7,5, Ederson 6 (28' st Floccari 6); Kozak 5,5 (32' st Rozzi sv). A disp.: Bizzarri, Gonzalez, Crecco, Cataldi. All.: Petkovic 6

Fenerbahce (4-2-3-1): Volkan 6; G. Gonul 5, Yobo 6, E. Korkmaz 6, Ziegler 6; Meireles 6,5, Selcuk Sahin 6; Kuyt 6, Cristian 5 (28' st Ucan 6), C. Erkin 6,5 (42' st Krasic sv); Webo 5,5 (35' st Mehmet Topuz sv).

A disp.: Mert, Bekir, Ali Kaldirim, Mehmet Topal. All.: Kocaman 6

Arbitro: Kralovec (Rep. Ceca)

Marcatori: 15' st Lulic (L), 28' st Erkin (F)

Ammoniti: Ziegler, Cristian, Erkin (F); Kozak, Lulic, Klose (L)

Espulsi: -

CESARE ZANOTTO