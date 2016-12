Brasile, sindrome stadi per Mondiali e Olimpiadi

foto SportMediaset 10:16 - I brasiliani la chiamano “sindrome dell’elefante bianco”, un curioso modo per sintetizzare un concetto complicato: ci sono stadi grandiosi, costruiti per occasioni speciali, che vengono completamente abbandonati o quasi. In Brasile se ne parla molto perché c’è il terrore che qualcosa del genere possa succedere anche per i Mondiali del 2014, per le Olimpiadi del 2016 e magari addirittura al Maracanà, teorico gioiello della manifestazione. Ecco alcuni esempi da non imitare. - I brasiliani la chiamano, un curioso modo per sintetizzare un concetto complicato: ci sono stadi grandiosi, costruiti per occasioni speciali, che vengono completamente abbandonati o quasi. Inse ne parla molto perché c’è il terrore che qualcosa del genere possa succedere anche per iper lee magari addirittura alteorico gioiello della manifestazione. Ecco alcuni esempi da non imitare.

GREEN POINT Costruito a Città del Capo per il Mondiale del 2010, costato diverse centinaia di milioni di euro, non viene utilizzato per i campionati di calcio locali. Quest’anno non è nemmeno stato utilizzato per le partite della Coppa d’Africa. Addirittura l’amministrazione locale ha pensato di demolirlo, ma per il momento è solo un’idea. Il costo annuo per la manutenzione è di circa 6 milioni di euro.

IL TEMPIO DEL RUGBY Teatro della finale mondiale del 1998, a Saint Denis, periferia di Parigi, ospita poche partite della Nazionale francese di calcio. Dalla Coppa del Mondo di rugby nel 2007, ha visto aumentare gli spazi per questo sport. Non passa invece di moda il vecchio Parco dei Principi, stadio del Paris Saint Germain.

SOLO D'ESTATE Lo stadio Josè Maria Minella, a Mar del Plata, venne costruito nel 1976 per i Mondiali d’Argentina 1978 (ci giocò anche l’Italia). Da allora ha ospitato un solo evento sportivo, i Giochi Pan-Americani del 1995. Siccome la città di Mar del Plata non ha squadre di serie A, lo stadio viene utilizzato solamente in piena estate, che a Mar del Plata vuol dire gennaio, per un torneo estivo con le cinque società più importanti di Buenos Aires.

BUONI ESEMPI OLIMPICI Lo stadio Olimpico di Monaco di Baviera venne costruito per i Giochi del 1972 e venne utilizzato anche per i Mondiali del 1974, per ben otto partite tra cui la finale. Per quattro decenni è stato la casa delle due squadre di Monaco, il Bayern e il Monaco 1860. Nel 2005, quando l’Alianz Arena è stata consegnata, l’Olimpico è stato dimenticato dal calcio. Ma siccome si trova in una posizione favorevole, viene utilizzato per concerti, corse automobilistiche e altri spettacoli. Ma già lo stadio Olimpico di Nagano, costruito per i Giochi invernali del 1998 con un costo di 800 milioni di euro, è oggi sottoutilizzato. Ha una capienza di 30.000 persone e viene impiegato solo per partite di baseball, professionali o amatoriali. Il calcio è solo un ricordo.

PACHIDERMI BRASILIANI Il Parque do Sabià di Uberlandia, stato di Minas Gerais, ha stabilito il suo record di pubblico in occasione della partita inaugurale: 72733 paganti per la partita amichevole tra Brasile e Irlanda il 27 maggio del 1982. Nel 2012, il record di pubblico è stato di 2242 persone nella partita Uberlandia-Patrocinense, per il campionato statale di serie B di Minas Gerais. Nei derby tra il River e il Flamengo dello stato del Piauì, squadre solo omonime delle prestigiose formazioni di Buenos Aires e Rio, lo scenario è altrettanto desolante. La sfida più recente, in febbraio, è stata vista da 2809 paganti. In uno stadio da 60.000 posti che si chiama Abertao e si trova nella città di Teresina, capitale del poverissimo stato del Piauì. Il Teixeiarao, stadio in cui gioca l’America di Sao Josè do Rio Preto, stato di San Paolo, ha una capienza di 36426 posti. Quando la squadra locale gioca contro qualche avversario della capitale statale (San Paolo, appunto) possono anche esserci delle affluenze interessanti. Ma adesso l’America sta nella terza divisione del campionato statale e allora durante le partite si sente anche il ronzio delle mosche.

ENZO PALLADINI