Europa League: Chelsea e Benfica in semifinale

Il Chelsea, forte del vantaggio dell'andata, passa al 4' con Torres, ben lanciato in area da Lampard. Nel secondo tempo, il Rubin reagisce e trova il pareggio al 6' con Marcano, ma l'ultima fiammella di speranza per i russi viene spenta dopo soli quattro minuti da Moses. Sull'1-2, i padroni di casa danno tutto per cercare di ottenere almeno un successo di prestigio contro i campioni d'Europa. Karadeniz al 17' e Natcho al 30', su rigore generoso concesso per un fallo di Azpilicueta, firmano il successo. A Newcastle passano in vantaggio i padroni di casa con Cissè al 26' della ripresa; il Benfica trova il pareggio con Salvio nei minuti di recupero. Il Basilea batte il Tottenham dopo i calci di rigore per 6-3 (2-2 all'andata). I tempi regolamentari si erano conclusi sul 2-2 (Salah e Dragovic per i padroni di casa e doppietta di Dempsey per gli inglesi) e con lo stesso punteggio erano terminati i tempi supplementari. Dal dischetto errori per gli Spurs di Huddlestone (parato) e Adebayor (fuori).