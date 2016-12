Champions: confronto Inter-Bayern dalla finale di Madrid a oggi

foto SportMediaset Correlati Jo Jo, Verratti e Sanchez: nasce la Juve del futuro 11:49 - Partiamo da un presupposto importante: non si tratta di uno studio scientifico. Quando si parla di mercato bisogna sempre tenere conto di giocatori che vengono acquistati e poi ceduti, di prestiti onerosi che proprio in quanto tali vanno pagati. Però il dato dei milioni spesi in acquisti di calciatori è sempre e comunque importante. Dà l’idea di quanta urgenza ci sia stata nell’inseguire degli obiettivi, di quanto fossero chiare le idee di una società. Dopo aver vinto la finale di Champions League nel 2010, l’Inter non ha praticamente cambiato nulla nell’immediato, ma è stata costretta a cambiare parecchio poi a gennaio, quando era già finita l’avventura di Benitez (costretto a cominciare il suo lavoro con la squadra di Mourinho e senza acquisti mirati) e in panchina c’era già Leonardo. Il Bayern, pur avendo perso quella finale di Madrid, ha inserito nel suo gruppo solo Luiz Gustavo, ottimo giocatore e funzionale al progetto. - Partiamo da un presupposto importante:. Quando si parla dibisogna sempre tenere conto di. Però il dato dei. Dà l’idea di quanta urgenza ci sia stata nell’inseguire degli obiettivi, di quanto fossero chiare le idee di una società. Dopo aver vinto la finale dinon ha praticamente cambiato nulla nell’immediato, ma è stata costretta a cambiare parecchio poi a gennaio, quando era già finita l’avventura di(costretto a cominciare il suo lavoro con la squadra die senza acquisti mirati) e in panchina c’era già. Il, pur avendo perso quella finale di Madrid, ha inserito nel suo gruppo solo, ottimo giocatore e funzionale al progetto.

Nell’estate del 2011 l’Inter ha forse sperperato più che mai con il terzetto Forlan-Alvarez-Jonathan più la meteora Castaignos e con il riscatto di Viviano che in nerazzurro non ha mai giocato. Parziale riscatto in gennaio con Juan Jesus, peraltro mai utilizzato nei primi mesi.



Anche il Bayern non ha aggiunto molto potenziale se non in porta, con il super acquisto di Neuer e quello un po’ meno efficace di Jerome Boateng. Però il Bayern è andato in finale di Champions anche l’anno scorso, eppure ha giocato il carico da novanta strappando Javi Martinez all’Athletic Bilbao con il pagamento di tutta la clausola rescissoria. Ma forse l’acquisto più indovinato è stato il fortissimo attaccante Mandzukic, che prima degli Europei nessuno conosceva fuori dalla Croazia e dalla Germania.



L’Inter invece, lasciamo perdere. Meno male che l’ultimo giorno è arrivato Kovacic, che qualcosa di buono è giù e qualcosa di grande diventerà. Ma alla fine, in questo triennio, l’Inter ha speso in acquisti più del Bayern, che ha ottenuto qualche risultato in più.

STAGIONE 2012-13 COSTO COSTO BAYERN INTER Javi Martinez 42 mln Kovacic 11 mln Mandzukic 13 mln Schelotto 5,5 mln Shaqiri 12 mln Kuzmanovic 2,2 mln Dante 5 mln Carrizo 0,5 mln Weiser 0,8 mln Rocchi 0,3 mln Pizarro 0 mln A. Pereira 13 mln Raeder 0 mln Cassano 5 mln Strong 0 mln Handanovic 11 mln Guarin 11 mln (risc.) Palacio 11mln Gargano prestito Silvestre prestito Mudingayi prestito TOTALE 72,8 TOTALE 70,5



STAGIONE 2011-12 COSTO COSTO BAYERN

INTER J. Boateng 13,5 mln Juan Jesus 3,8 mln Neuer 22 mln Forlan 4,5 mln Rafinha 5,5 mln R. Alvarez 9,5 mln Petersen 2,8 mln Jonathan 5 mln Alaba fine prestito Nagatomo 11 mln Usami prestito Castaignos 3 mln Viviano 4 mln (risc.) TOTALE 43,8 TOTALE 40,8



STAGIONE 2010-11 COSTO COSTO BAYERN INTER Luiz Gustavo 17 mln Pazzini 18 mln Kroos fine prestito Ranocchia 18 mln Breno fine prestito Coutinho 3,8 mln Castellazzi 0 mln TOTALE 17 TOTALE 39,8 TOTALE TRIENNIO 133,6 mln TOTALE TRIENNIO 151,1 mln

ENZO PALLADINI