Napoli, voci dall'Uruguay: Cavani e la moglie si separano

foto SportMediaset Correlati Cavani coi figli: i suoi gol più belli

13:11

- Le tante voci sulla vita privata disembrano trovare una conferma in: secondo l'edizione online di Tv Show, noto magazine, il Matador si sarebbe separato dalla moglie"a causa di un rapporto ormai usurato e pochi interessi in comune". La famiglia del calciatore da qualche settimana è in Italia per stare vicino a Edi in un momento così difficile. Cavani e la moglie hanno: l'ultimo, Lucas, ha un mese.