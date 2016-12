La Champions riparte da Spagna-Germania

Spagna e Germania ripartono dal 2-2. Anche se per qualche istante si poteva pensare a un 3-1 iberico: poi il Dortmund ha estromesso il Malaga con un finale palpitante (e un gol irregolare di Felipe Santana) e ristabilito le gerarchie. Il calcio spagnolo, nelle rappresentazioni di Barça e Real, continua a essere il più forte. Anche se, soprattutto per Messi e compagni, il percorso è stato minato da qualche incidente. Il più importante è stato quello di San Siro con il Milan, dove la squadra sembrava aver perso smalto e soprattutto concretezza. Lo 0-2, cancellato dalla prova monstre del Camp Nou (4-0 e rossoneri a casa), ha lasciato qualche traccia anche nella doppia sfida col Psg. Soprattutto nel ritorno, con i blaugrana eliminati per una ventina di minuti e in balia della formazione di Ancelotti fino all'ingresso in campo della Pulce (sintomi di Messi-dipendenza?). Meno tortuoso il cammino del Real che, dopo aver superato il girone da seconda, si è sbarazzata dello United a Old Trafford e ha ipotecato le semifinali contro il Galatasaray già nella gara d'andata al Bernabeu. Aver risparmiato energie in campionato, potrebbe tornar utile a Mourinho, che tenta di vincere la Champions con la terza squadra diversa (Porto e Inter le precedenti).

Soprattutto il Real conosce bene le potenzialità del Borussia, che proprio nella fase a gironi ha messi sotto i madrileni a Dortmund e per ampi frangenti anche in Spagna. La squadra di Klopp ha chiuso in testa il girone, poi ha asfaltato lo Shakhtar negli ottavi e faticato col Malaga nei quarti. Da adesso, con il secondo posto in Bundes congelato, potrà dedicarsi anima e corpo alla Champions. La sua rosa giovane e sfrontata fa paura. Un po' meno rispetto a quella del Bayern, che nel doppio confronto con la Juve ha forse dimostrato di essere la candidata numero uno alla vittoria finale. Un doppio confronto gestito al meglio e senza mai scomporsi, minimizzando rischi e difetti. Heynckes, che ha già vinto il campionato, vuol lasciare Monaco con un altro trionfo e Guardiola, paradossalmente, potrebbe trovare la squadra già sazia. L'idea comune, fra tifosi e addetti ai lavori, è che in semifinale siano arrivate le migliori quattro interpreti del torneo. Le altre squadre - e Nazioni - dovranno farsene una ragione. In attesa del sorteggio di Nyon (venerdì alle 11.45 in streaming su Sportmediaset.it e in diretta su Premium Calcio), va ricordato che dal 2007/08 non arrivano in finale due squadre dello stesso Paese (Manchester Utd-Chelsea).