Pandev carica il Napoli: "Battiamo il Milan e arriviamo secondi"

foto SportMediaset 11:12 - Goran Pandev suona la carica in casa Napoli in vista del big match a San Siro. "Il Milan è una squadra completa e piena di campioni, ma noi vogliamo una grande vittoria per assicurarci il secondo posto" ha dichiarato l'attaccante macedone a Il Mattino. Pandev ha anche parlato del futuro della squadra "Siamo un ottimo gruppo e mi trovo benissimo, ma se vogliamo continuare a crescere il club deve cercare di tenere Mazzarri, Hamsik e Cavani".

CHAMPIONS LEAGUE Pandev si esalta quando parla della città: "Giocare la Champions League a Napoli è qualcosa di straordinario. L'entusiasmo con il quale si vive il calcio qui non l'ho trovato da nessun'altra parte: quando abbiamo vinto la Coppa Italia ho provato un'emozione anche superiore a quando ho vinto la Champions con l'Inter". L'attaccante macedone non chiude la porta nemmeno allo Scudetto: "La Juve è vicinissima a vincere il campionato, ma aritmeticamente abbiamo ancora qualche speranza"

LA SFIDA CON IL MILAN "Vincere a Milano contro il Milan è difficile (Il Napoli non ci riesce da 27 anni): bisogna giocare con testa, grinta e scendere in campo senza paura e consapevoli della propria forza" dice Pandev. Mancherà Balotelli, squalificato a Firenze, ma per il numero 19 dei partenopei non fa molta differenza perchè "il Milan ha grandi attaccanti come Pazzini ed El Shaarawy e altri giocatori che possono fare male". Per Pandev sarà una gara rappresenterà anche una sorta di derby, essendo cresciuto nelle giovanili dell'Inter e aver disputato due stagioni con i nerazzurri: "E' stata una sfida molto sentita, ma adesso il mio pensiero è solo per il Napoli"