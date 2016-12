Milan, pronto il ricorso per la squalifica di Balotelli

foto SportMediaset Correlati A Firenze SuperMario voleva andarsene 11:50 - Il Milan punta allo sconto per la squalifica inflitta a Mario Balotelli. L'avvocato Leandro Cantamessa è al lavoro per definire la tesi difensiva. Si punta, infatti, a derubricare le parolacce rivolte a Doveri (giudice di porta): insulto e non ingiuria. Ma si punta, soprattutto, a far pesare lo stato emotivo del giocatore, oggetto di buuu razzisti. Motivo, questo, che avrebbe spinto Balo a voler addirittura lasciare il campo a partita in corso. - Ilpunta allo sconto per la squalifica inflitta a. L'avvocatoè al lavoro per definire la tesi difensiva. Si punta, infatti, a derubricare le parolacce rivolte a Doveri (giudice di porta). Ma si punta, soprattutto, a far pesare lo stato emotivo del giocatore, oggetto di. Motivo, questo, che avrebbe spinto Balo a voler addirittura lasciare il campo a partita in corso.

In altre parole, SuperMario sarebbe stato infastidito (e non poco) dall'atteggiamento del Franchi di Firenze. Un clima non certo sereno che avrebbe fatto infuriare il giocatore.

Altro elemento che la difesa del Milan punta a far pesare è non l'ormai famoso "che c... guardi" rivolto a Doveri, ma il "cretino" che, stando sempre al club milanese, Balo non avrebbe mai pronunciato. La strada che potrebbe portare alla riduzione delle tre giornate di squalifica (due per l'episodio in questione) è tutta in salita e difficilmente verranno accolte le motivazioni portate da Cantamessa.