Champions, Buffon: "Beckenbauer? Mio padre ha detto di peggio"

Incassato il dispiacere per l'eliminazione dalla Champions ad opera delè tornato sulle parole di Beckenbauer che all'andata lo definì "pensionato": "Non l'ho presa come un'offesa, ma come un commento ironico che ci può stare - ha spiegato il capitano della Juve -. Mio padre mi ha chiesto se ero ubriaco a fine gara, quindi è stato meglio". Sulla partita: "Speravo non ci fosse così tanta differenza col".

"Visto stasera qualcosa manca, - continua Buffon - se all'andata avevamo avuto il rimpianto di non aver giocato la miglior gara, stasera avevamo la curiosità per sapere la differenza contro l'elite del calcio europeo e qualcosa di migliore al momento ce l'hanno". Ci tengo a sottolineare l'atteggiamento dei tifosi sportivi ed intelligenti che hanno apprezzato l'impegno profuso. Abbiamo messo in campo il massimo che potevamo dare, per quanto riguarda noi, se il parametro e' il Bayern non so in cosa possiamo migliorare, loro hanno tutte le carte in regola per vincere questa coppa, hanno velocità, atletismo, tecnica, grande esperienza, grande conoscenza, per tutti questi discorsi e qualità hanno meritato di vincere e partivano avvantaggiati, non pensavo fossero così bravi.