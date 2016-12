Champions: Juve-Bayern 0-2, bianconeri eliminati

LA PARTITA

Al 20' del secondo tempo di una partita di scarsa euforia,cala il sipario sulla Champions League della Juventus prima chela punisca in maniera addirittura eccessiva. Finisce tutto qui, con un colpo di testa da due passi dopo un mezzo miracolo di Buffon su un'altra deviazione ravvicinata di Javi Martinez e con una rasoiata da due passi. Oppure, come forse sarebbe più corretto dire,, con il 2-0 di Monaco che pareva - ed è poi stata - la pietra tombale sui sogni di gloria della banda di Antonio Conte. La risposta, se la domanda era sullo, è tremenda: questa squadra, che in Italia detta le regole,o, almeno, pochino rispetto ai pezzi grossi. A questo, ad esempio, saggio e sempre misurato, esperto, attento, mai in affanno., che sa fare più o meno tutto e tutto fa più o meno bene. Per capirci: ci si aspettava l'assalto di Vucinic e compagni e invece, salvo i primissimi minuti,ha dovuto mettere una pezza solamente su una punizione dinel finale del primo tempo. Per il resto niente di cui davvero preoccuparsi. Il che, in altre parole,. Oggi almeno.

Ora, capire quali realmente siano i problemi non è facilissimo. Certamente manca qualcosa nella rosa, perché la panchina - almeno la panchina - complici anche le squalifiche, non garantiva a Conte la possibilità di cambiare in corsa il match. Non è all'altezza di certi palcoscenici, quindi. Ma, riserve a parte, sono anche i titolari a non aver mai entusiasmato. Su tutti l'uomo che ha cambiato il destino dei bianconeri nelle ultime due stagioni: Andrea Pirlo. L'ex milanista, già deludente in Germania, ha sbagliato nuovamente partita. Non ha dettato il ritmo del gioco come nelle sue capacità, non ha aggiunto qualità a una mediana di gambe ma poco cervello, non ha trovato mai la verticalizzazione giusta per le punte. Di qui, forse, anche se non solo, la difficoltà enorme della Juve di arrivare al tiro e di schiacciare, come Conte avrebbe voluto, il Bayern nella sua metà campo.

Logico, quindi, che alla fine abbia vinto proprio la formazione tedesca. Che ha difeso con ordine, aspettato e, ripartendo, colpito. Pur senza distruggere l'avversario come nella partita dell'Allianz Arena, il Bayern ha dimostrato un'altra volta di essere ancora almeno un passo avanti rispetto alla Juve, affondandola nel finale senza pietà con Pizarro. Buffon, tutt'altro che un pensionato, ha limitato i danni mettendo la manona su almeno due occasioni importanti dei campioni di Germania (Alaba nel primo tempo, Robben nel secondo). A questo vanno aggiunti il palo colpito da Robben e un'occasione grande così capitata sui piedi di Muller. Insomma, niente da dire: ha vinto la migliore e la migliore è giusto che vada in semifinale. Per la Juve e per Conte l'eliminazione, niente affatto drammatica, può e deve essere archiviata alla voce "esperienza". Sarà utile tra un anno, quando i bianconeri, dopo un'adeguata campagna di rafforzamento, potranno tentare un secondo assalto alla coppa dalle grandi orecchie. L'impianto di gioco c'è, la società anche, lo spirito è quello giusto. La qualità arriverà e allora sarà tutta un'altra cosa.