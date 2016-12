Champions League: Barcellona in semifinale, Psg eliminato

foto SportMediaset Correlati Ancelotti: "Brucia uscire così" 09:23 - Il Barcellona è in semifinale di Champions League. Non è bastata una grandissima prestazione al Paris Saint Germain di Carlo Ancelotti per entrare tra le prime quattro d'Europa, l'1-1 al Camp Nou qualifica infatti i catalani grazie alle due reti segnate nel pareggio di Parigi. Vantaggio Psg al 50' con Pastore dopo una buona serie di occasione fallite. Poi entra Messi, al 62', e il Barça si trasforma nelle gambe e nelle idee: Pedro pareggia al 70'. - Ilè in semifinale di. Non è bastata una grandissima prestazione aldiper entrare tra le prime quattro d'Europa, l'al Camp Nou qualifica infatti i catalani grazie alle due reti segnate nel pareggio di Parigi. Vantaggioal 50' condopo una buona serie di occasione fallite. Poi entra Messi, al 62', e il Barça si trasforma nelle gambe e nelle idee:pareggia al 70'.

LA PARTITA Quanto è forte il Barcellona senza Lionel Messi? La domanda è sempre la stessa, le risposte velleitarie come il tiro di Iniesta a metà primo tempo da 50 metri in preda allo smarrimento blaugrana. Nessuno lo sa, ma di sicuro la partita contro il Psg ha dimostrato che senza la Pulce, il Barcellona è una squadra molto meno marziana di quanto si possa pensare. Forte, fortissima, ma non straordinaria e imbattibile. Messi però c'è e ancora una volta il suo ingresso a metà ripresa, anche con una gamba zoppa, ha fatto sbancare il jackpot ai catalani che dalla sfida del Camp Nou escono battuti nel gioco, ma qualificati sul campo da un 1-1 ingeneroso verso l'ottimo Psg di Carlo Ancelotti. I parigini sì hanno disegnato calcio per un tempo e mezzo, ma si sono dovuti arrendere all'arrembaggio blaugrana dopo il vantaggio di Javier Pastore al 50'. La crescita del loro progetto però promette bene. Sì perché uscire con due pareggi contro il Barcellona non è cosa da tutti e al netto di polemiche per i gol dell'andata, forse Ancelotti avrebbe meritato un po' più di fortuna. Il Psg infatti ha saputo presentarsi al Camp Nou, in quel palcoscenico che ha devastato il Milan ancora prima che la partita iniziasse, con un atteggiamento offensivo, spavaldo, ripagante. E non è un caso che salvo qualche punizione qua e là di Xavi e dei tiri raffazzonati di Pedro, l'idea migliore del Barça fosse stato un tiro appunto dai 50 metri di Iniesta. Il Psg invece ha giocato, ha creato, ha sfiorato il gol che solo la cronica poca confidenza del Pocho Lavezzi col gol ha rimandato fino alla ripresa, con un Ibrahimovic in versione trequartista deluxe e Lucas Moura arrembante sulla destra con corsa e qualità. Il vantaggio infatti arriva al 50' con una ripartenza guidata dal dirompente Ibra e conclusa col colpo sotto di Pastore su cui Valdes non oppone troppa resistenza. Ma non è finita qui. Chi si aspettava una riproposizione della linea Maginot ridotta in scala al Camp Nou, è rimasto deluso. Nel quarto d'ora successivo infatti è sempre la squadra di Ancelotti a sfiorare il raddoppio, ma questa volta Pastore calcia male. Poi cambia tutto, poi entra Messi, poi il Barcellona comincia a praticare un altro sport. Una squadra trasformata nella corsa e nelle gambe, quasi rinata nel poter rivedere davanti il viso amico del quattro volte Pallone d'Oro. Si alza il pressing, si velocizza il gioco e si annulla sul nascere l'esistenza del Psg. E il pareggio è cosa fatta al 70', dopo le occasionissime per Piqué, Messi e Villa nel giro di trenta secondi, con un sinistro mortale di Pedro che paralizza Sirigu approfittando della solita accelerazione di Messi a spaccare in due la difesa. Il finale è solo un timido assalto del Psg alla porta di Valdes che non porta emozioni e risultato. Avanza il Barcellona, ancora una volta, ma ad Ancelotti e la sua banda non si può dire nulla. Dal Camp Nou e dalla Champions escono a testa altissima, forse immeritatamente. LA CRONACA DELLA PARTITA

LE PAGELLE Iniesta 5,5 - La classe non si discute ma il primo tempo del centrocampista è sottotono. La qualità c'è, la corsa anche ma senza il punto di riferimento davanti mancano le idee. Lucas 7 - Imprendibile per tutto il primo tempo, semina il panico della difesa del Barcellona. Sfiora il gol in un paio di circostanze ma non è fortunato. Poi il solito difetto: nel secondo tempo progressivamente scompare fino a svanire del tutto. Fabregas 5 - Ok che la prima punta non è proprio il suo ruolo, ma in passato ha saputo fare decisamente meglio anche lì. Contro Alex e Thiago Silva era però oggettivamente difficile non apparire come un fantasma. Ibrahimovic 7 - Di tirare in porta non se ne parla, ma Ibra si trasforma in un micidiale assistman. Sfortuna sua e del Psg è che solo Pastore, una sola volta, gli dà la giusta gioia. Magari con Nocerino... Messi 6,5 - Anche con un gamba sola risulta imprendibile. Entra lui e cambia la partita. Non c'è niente da fare, il Barcellona dipende dalla sua salute. Verratti 6,5 - Che carattere per il regista della nazionale italiana per i prossimi quindici anni. Dai campi di Serie B ai quarti di Champions e non sentirli. Gioca contro Iniesta e Xavi con una personalità da fuoriclasse.