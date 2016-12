Lazio, Petkovic: "Europa League? Crediamo nell'impresa"

foto SportMediaset 10:29 - L'impresa è ardua ma Petkovic ci crede. La Lazio, in casa e senza pubblico, deve ribaltare lo 0-2 di Istanbul: "Ci vorranno coraggio e pazienza, dovremo imporre il nostro gioco e cercare il gol prima possibile. Serve una 'giornata sì', ma ci crediamo. Giocare senza tifosi non è bello ma con lo Stoccarda abbiamo fatto bene". Alcune assenze preoccupano: "Mancano Radu, Ederson e altri, non siamo in una condizione ottimale. Klose? Lui sta bene". - L'impresa è ardua maci crede. La, in casa e senza pubblico, deve ribaltare lo: "Ci vorranno coraggio e pazienza, dovremo imporre il nostro gioco e cercare il gol prima possibile. Serve una 'giornata sì', ma ci crediamo. Giocare senza tifosi non è bello ma con lo Stoccarda abbiamo fatto bene". Alcunepreoccupano: "Mancano Radu, Ederson e altri, non siamo in una condizione ottimale. Klose? Lui sta bene".

L'allenatore biancoceleste analizza il ritorno dell'Olimpico: "Alla qualificazione teniamo tantissimo. Il Fenerbahce ha una squadra forte, una società importante, con tutte le carte in regola per competere in Europa. Ma noi siamo orgogliosi e non vogliamo mollare. Quante chance di qualificazioni? Meno del 50%, ma tante partite sono state ribaltate, anche perché il 2-0 è un risultato pericoloso per tutti". Poi si torna a parlare di razzismo: "E' una brutta cosa e domani siamo penalizzati. Ma non posso giudicare tutto, anche perché in campo non sentiamo determinate cose. Purtroppo anche contro di noi ho sentito cose simili. Ci vuole uniformità, se viene punita una squadra devono essere puniti anche gli altri se colpevoli di questi episodi".