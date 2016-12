Ultras Genoa truffati, bimbo da aiutare non è malato

foto SportMediaset

14:06

- Arriva da Genova una storia incredibile e amara. Una storia che racconta di unspeculando sulla salute di suo figlio, un bimbo di cinque anni. Tutto inizia quando F. R, sostenitore rossoblù, lancia unsuo figlio Matteo, a suo dire, soffre di una grave patologia al polmone destro e ha urgente bisogno di sottoporsi a intervento chirurgico molto costoso in Svizzera. La mobilitazione dei tifosi genoani è immediata. Ganche grazie alla collaborazione di altre tifoserie. Lo stesso Genoa, con una colletta di giocatori e dirigenti, versa altri 25mila euro all'uomo attraverso la onlus “Un cuore grande così”. Alla fine viene raggiunta la somma ragguardevole diMa è tutto un inganno e sono le banche a rendersene conto. Si scopre infatti che l'uomo, un artigiano in gravi difficoltà economiche, non ha utilizzato i soldi raccolti per curare il figlio,Il bambino, tra l'altro, non ha una malattia grave: soffre semplicemente di una leggeraI tifosi e il Genoa hanno annunciato querela, l'ultimo capitolo di una storia davvero allucinante.