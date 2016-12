Ibrahimovic: "Milano è la mia città, Guardiola non mi piace"

foto SportMediaset Correlati Ancelotti: "Senza Messi più chance per noi" 13:40 - Prima di far ritorno a Barcellona per il ritorno dei quarti di Champions, Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato un'intervista alla Bbc: "Fra Messi e Ronaldo scelgo Messi, perché il suo è un talento naturale. Guardiola? Come tecnico è fantastico, come uomo invece è discutibile". Lo svedese parla del suo passato in blaugrana ("Esperienza magnifica") e della sua carriera: "I migliori allenatori che ho avuto sono Capello e Mourinho. Milano è la mia città". - Prima di far ritorno aper il ritorno dei quarti diha rilasciato un'intervista alla Bbc: "Fra Messi e Ronaldo scelgo Messi, perché il suo è un talento naturale. Guardiola? Come tecnico è fantastico, come uomo invece è discutibile". Lo svedese parla del suo passato in blaugrana ("Esperienza magnifica") e della sua carriera: "I migliori allenatori che ho avuto sono Capello e Mourinho. Milano è la mia città".

Ibra riconosce Maldini come il miglior difensore mai affrontato, poi si sofferma sull'ossessione-Champions: "Certo, mi piacerebbe molto vincerla, ma la mia carriera è fantastica anche senza". Zlatan, poi, si libera dell'appellativo di bad boy: "Anche quando sono arrivato a Parigi si è diffuso questo luogo comune. Io invito la gente a conoscermi prima di giudicarmi, non sono un cattivo ragazzo. E soprattutto è facile allenarsi con me. Se impari a fidarti di me, ti do il 200%...". Anche se al Barça, tanto per restare in tema, la penseranno in modo diverso: "Prima andava tutto bene, poi Messi cominciò a parlare. Pretendeva di giocare punta centrale, passando dal 4-3-3 al 4-5-1. Così fui io ad essere sacrificato, perché in campo non avevo più quella libertà che mi serve per rendere al meglio. Guardiola? Una volta mi fissò con lo sguardo e io persi le staffe. Pensai: 'Questo ora diventa un mio nemico" e gli urlai di tirare fuori i c...".