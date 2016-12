Rabbia Malaga, Al Thaini "Voglio un'inchiesta, questo è razzismo"

foto SportMediaset 11:33 - Il Malaga è furioso per gli errori arbitrali che sono costati agli spagnoli la qualificazione alle semifinali di finale di Champions League. Il più arrabbiato è il presidente Al Thaini, che al termine della partita lancia pesanti accuse: "Voglio che sia aperta un'inchiesta dall'UEFA. Quello che è successo non è sport, è razzismo". Al Thaini, così come Pellegrini, si lamentano in particolare per il gol del 3-2 di Santana, segnato in evidente fuorigioco. - Il Malaga èche sono costati agli spagnoli la qualificazione alle semifinali di finale di Champions League. Il più arrabbiato è il presidente Al Thaini, che al termine della partita: ". Quello che è successo non è sport,". Al Thaini, così come Pellegrini, si lamentano in particolare per

Lo sfogo del proprietario del Malaga precede di poco quello dell'allenatore cileno: "Negli ultimi sette minuti non c'è stato nessuna arbitro in campo. Evidentemente una squadra sanzionata non può giocare la finale" dichiara Pellegrini, riferendosi all'esclusione dalle coppe europee per 5 anni inflitta dall'UEFA al Malaga per non aver rispettato i parametri del Fair Play Finanziario.

Ancora più pesante lo sfogo del capitano degli spagnoli, Joaquin: "Dopo questa sera sospettiamo di Platini e di tutti coloro che fanno parte dell'UEFA. Fare queste cose contro il Malaga è facile, fossimo stati il Real Madrid non sarebbe mai successo"