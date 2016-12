Champions: Dortmund-Malaga 3-2, tedeschi in semifinale

LA PARTITA

LA CRONACA DELLA PARTITA

Ultimi quattro minuti di follia, due errori arbitrali incredibili eancora imbattuto in. La partita, in sintesi, è questa. Se i segni hanno un significato, però, attenzione agli uomini di Klopp. Il, infatti, non molla mai, anche quando tutto ormai sembra perso. E lo sa bene il, che fino al 90' sogna l'impresa e poi deve arrendersi davanti all'ultimo assalto dei gialloneri e dice addio al torneo a testa alta. Ma andiamo per ordine. Per la banda dinon è giornata, lo si capisce subito: manovra lenta e poche verticalizzazioni. Ilinvece si difende bene e al 25' passa in vantaggio con un bel rasoterra dal limite di, che lascia sul postoe fulmina. Il gol sveglia i tedeschi, che cambiano modulo, alzano il ritmo e pareggiano con una rete meravigliosa di. Il bomber del Borussia (27 reti in stagione: 21 in Bundes, 6 in Champions) raccoglie un assist perfetto di tacco di Reus e supera Willy con un colpo sotto.Al Westfalenstadion però tira un'aria pesante e poco prima dell'intervallo e subito dopo il rientro in campofallisce il raddoppio per ben due volte. Poi sale in cattedra, già grande protagonista nella gara d'andata. Il portiere delabbassa la saracinesca e per illa porta degli spagnoli sembra stregata. Ma è solo questione di tempo. Prima c'è ancora spazio per una rete degli spagnoli, che all'83' segnano con(in netto fuorigioco) e si illudono. Al 90' i giochi sembrano fatti, ma ilcanta ancora,pareggia e riapre incredibilmente la partita. Palla al centro e un minuto dopo tocca poi afirmare il colpo del ko. Il difensore delsegna in mischia e regala alla Banda dell'Oro la semifinale. Anche il suo gol è in fuorigioco, ma l'arbitroe i suoi assistenti non se ne accorgono. Sarà un segno? Attenzione al...