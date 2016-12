Barcellona-Psg, Ancelotti: "Senza Messi più chance"

foto SportMediaset Correlati Beckham-Psg, sul futuro decide il fisco 12:05 - Alla vigilia di Barcellona-Psg, ritorno del quarto di Champions (l'andata è finita 2-2), ogni discorso ruota intorno alla presenza, o meno, dell'acciaccato Messi: "Se non gioca abbiamo maggiori chance - dice Ancelotti -. Ma la nostra strategia non cambia, abbiamo la fiducia necessaria per sfidare una delle squadre più forti al mondo". Secondo Iniesta il Barça è "Messi-dipendente", e contro i francesi servirà "una partita perfetta per passare". - Alla vigilia di, ritorno del quarto di(l'andata è finita 2-2), ogni discorso ruota intorno alla presenza, o meno, dell'acciaccato: "Se non gioca abbiamo maggiori chance - dice-. Ma la nostra strategia non cambia, abbiamo la fiducia necessaria per sfidare una delle squadre più forti al mondo". Secondoil Barça è "Messi-dipendente", e contro i francesi servirà "una partita perfetta per passare".

Ancelotti ci crede: "Abbiamo la fiducia necessaria per sfidare una delle squadre più forti al mondo. Ci sarà bisogno di carattere, non dovremo pensare agli errori commessi all'andata. Io non sono preoccupato. Il Psg è felice di essere qui, sarà una serata fantastica. Dovremo fare tutto bene per qualificarci: attaccare, difendere, restare solidi".



Ogni decisione circa il possibile impiego di Messi verrà presa solo all'ultimo momento: "Se non giocherà il miglior calciatore del mondo evidentemente sarà un handicap - dice Roura -, perà la rosa del Barca è ampia e di buon livello. Mercoledì sera dobbiamo giocare come se fosse una finale". Sulla stessa lunghezza d'onda è Iniesta, che la pensa esattamente come il vice di Vilanova: "Le sensazioni sono buone - spiega il centrocampista -. Giochiamo in casa e partiamo da un risultato che non è negativo ma che ci obbligherà a giocare una partita perfetta per passare il turno. Dobbiamo fare una partita seria e saper giocare con il tempo e il risultato. Dobbiamo scendere in campo con la stessa intensità e determinazione della partita col Milan".