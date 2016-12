10:30

- Dura presa di posizione delGiuseppedopo gliche hanno preceduto la partita tra Roma e Lazio: ''Ho già scritto alla Lega Calcio affinchè itra le due squadre venganoper questioni di sicurezza. In caso contrario mi riservo di decidere in quanto non è più tollerabile che ad ogni derby nella Capitale debbano puntualmente verificarsi incidenti'' ha annunciato il Prefetto.