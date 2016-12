Juventus-Bayern: curiosità e statistiche

In ciascuna delle ultime 15 sfide interne ufficiali contro club tedeschi, la Juventus ha sempre segnato almeno un gol, per un totale di 30 reti all'attivo (2 esatti di media-gara).

Il Bayern è alla ventesima trasferta ufficiale in Italia e finora ha uno score, a proprio svantaggio, di 5 vittorie, 3 pareggi ed 11 sconfitte. Nelle ultime 10 trasferte in Italia i bavaresi hanno sempre segnato, per un totale di 17 reti.

La Juventus ha perduto solo una delle ultime 30 euro-gare casalinghe disputate: è accaduto l'8 dicembre 2009 quando, in Champions League, venne superata per 1-4 proprio dal Bayern Monaco.

Il Bayern Monaco gioca per la sesta volta nella propria storia in data 10 aprile nelle classiche coppe europee e finora non ha mai vinto.

Dirige lo spagnolo Velasco Carballo, internazionale dal 2008 che ha diretto la finalissima dell'Europa League 2010/11. Carballo dirige per la prima volta in gare ufficiali la Juventus. Il fischietto spagnolo arbitra per la seconda volta in gare ufficiali il Bayern Monaco (nell'andata dei quarti di finale della Champions League 2011/12 vittoria tedesca per 2-0 in casa dell'Olympique Marsiglia) e per la terza volta nelle eurocoppe club italiani, che finora non hanno mai pareggiato: score di 1 successo (Napoli-Chelsea 3-1, nella Champions League 2011/12) ed 1 sconfitta (Basilea-Roma 2-0, nell'Europa League 2009/10). Il fischietto spagnolo, comprendendo anche il sopra citato match del Bayern, arbitra per la quarta volta in gare ufficiali club tedeschi, che finora hanno uno score di assoluto equilibrio: 1 successo, 1 pareggio ed 1 sconfitta.