Champions, Conte: "Vedrete un'altra Juve"

Heynckes: "Pronti alla guerra" 09:40 - E' un Antonio Conte serio quello che presenta la sfida di ritorno nei quarti di Champions League contro il Bayern. "Loro sono molto, molto forti, ma sappiamo che possiamo fare molto meglio di quello che abbiamo fatto in Germania. Per questo sono tranquillo. Nei calciatori c'è voglia di dimostrare quello che non ci è riuscito. Le distanze non sono quelle viste all'Allianz Arena. Vediamo cosa accadrà", ha detto l'allenatore della Juve.

L'umore è giusto, è buono, ed è accompagnato dal fatto di aver vinto in campionato. Adesso affrontiamo il ritorno contro una squadra molto forte e lo ha dimostrato all'andata. A Monaco hanno dimostrato di avere qualità tecniche e fisiche importanti. E tra le favorite per la vittoria", ha aggiunto. La Juve non è ancora a quel livello? "Il Bayern ha lavorato per essere dov'è, a livelli molto alti sul campo, ma anche sul piano societario. Noi abbiamo iniziato un percorso, è il nostro secondo anno, il primo in Champions dopo tante difficoltà. Ma il gap è questo. Il grattacielo è quello del Bayern, noi lo stiamo costruendo e siamo a un terzo dell'opera. Però siamo sereni perché è normale". Conte, poi, ha risposto agli elogi di Heynckes, lanciando anche una frecciata: "Spero che dopo gli elogi Heynckes dica "ve lo avevo detto". E poi speriamo di essere più fortunati negli episodi: mi riferisco al fuorigioco sul loro secondo gol e alla mancata espulsione di Ribery". L'uomo della speranza è Mirko Vucinic, reduce da una doppietta contro il Pescara: "Deve credere di più in sé stesso, deve capire che è un attaccante e può fare venti gol. Ci deve credere". Ma come si passa il turno? "Abbiamo avuto modo di studiare l'andata, l'abbiamo studiata nei dettagli. In più dovremo mettere qualcosa in campo che a Monaco, un po' per l'ambiente, un po' per la partita in sé, ci ha fatto venire il braccino. Cercheremo di fare una partita da Juve, a cui abbiamo abituato tutti negli ultimi mesi. Certo, forse è il Bayern più forte di tutti i tempi, ma questo ci dà ulteriore carica per provare a fare l'impresa". Con Giovinco infortunato, toccherà a Quagliarella far sognare i tifosi bianconeri: "Mi auguro che sia la serata di tutti, non di uno in particolare. Abbiamo bisogno di tutti, della squadra e non del singolo. Se Anelka ha mollato? No, assolutamente. Ha avuto un problema al polpaccio e da prima del Pescara non si allena. Non mi ha dato l'impressione di aver mollato".

CHIELLINI: "NOI CI CREDIAMO" ''Ci crediamo e ce la giocheremo fino in fondo perché vogliamo uscire dal campo senza rimpianti''. Giorgio Chiellini detta il pensiero della squadra a ormai poche ore dalla sfida che vale una stagione. ''Abbiamo rivisto più volte la partita: il loro pressing alto ci ha messo in difficoltà, ma il problema più grande è stata la loro intensità", ha ricordato il difensore bianconero. Chiellini è tornato anche sulla questione Buffon: ''Non è stato particolarmente toccato dalla frase di Beckenbauer e anche il Bayern ha chiuso il discorso un po' con tutti. Gigi sarà a mille, come tutti noi. Ci sono pressioni da gestire, ma noi siamo abituati. In città si vive un clima da voglia di impresa, toccherà a noi tradurlo in forza sul campo''.