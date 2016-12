De Laurentiis nega il San Paolo, a rischio la partita d'addio di Cannavaro

- Rischia di saltare ladi, con l'incasso destinato a ricostruire la Città della Scienza. Lo fa sapere l'ex capitano azzurro. L'amichevole era prevista per il 13 maggio ''ma- spiega il giocatore - sarebbe intenzionato a non concedere il San Paolo a causa dei lavori per ottenere la licenza Uefa. Se proprio non può cambiare, ci conceda l'impianto fin da ora per il 2 settembre''.

Si conferma quindi il rapporto non certo idilliaco col presidente partenopeo, che si è sempre opposto alla volontà del giocatore di chiudere la carriera con la maglia della sua città. "E pensare che avevo optato per questa data, nonostante la mia idea originaria fosse il 27 maggio - prosegue Cannavaro - perchè dallo stesso Napoli mi era stata indicata come l'unica che avrebbe potuto essere presa in considerazione, stante appunto la necessità di effettuare dei lavori allo stadio e al campo di gioco. Non sono esperto in materia ma, pur condividendo l'importanza di realizzare questi lavori il cui inizio mi risulta essere stato ritardato per cause indipendenti dalla società, continuo a pensare che procrastinarli di 24 ore non dovrebbe arrecare un danno''.

L'ex capitano della Nazionale insiste: ''In cuor mio spero ancora che il presidente nelle prossime ore cambi il proprio orientamento e ci dia il via libera, anteponendo ai suoi più che legittimi interessi, che sono poi quelli del Calcio Napoli, quelli di una causa importante come la ricostruzione della Città della Scienza". Ma c'è dell'altro: "Un evento di questo genere è anche un segnale forte a livello internazionale, una chiara espressione del desiderio che Napoli ha di intraprendere nuove strade per dimostrarsi una realtà che vuole tornare ad occupare il ruolo che le compete. Ed è per questo che in ogni caso il mio progetto andrà avanti. Lo ritengo troppi importante per fermarsi di fronte a qualunque tipo di ostacolo".

Cannavaro chiede quindi una soluzione alternativa: "Se De Laurentiis dovesse confermare il suo orientamento, gli chiedo fin d'ora di darmi il suo benestare, che chiederò ovviamente a tutti gli altri soggetti coinvolti, perchè la partita si svolga lunedi 2 settembre. Purtroppo il calendario calcistico è fitto di impegni e quindi il primo lunedì di settembre sembra essere la data meno problematica. Naturalmente sono aperto a suggerimenti e indicazioni che il Calcio Napoli volesse sottopormi. La mia necessità a questo punto è di avere certezze, che permettano alla macchina organizzativa, che da oltre un mese è al lavoro sul progetto, di proseguire con immutato slancio nel realizzare un'iniziativa della quale la Città della Scienza ha bisogno per rimettersi in piedi al più presto''.