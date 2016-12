Squalificati Serie A: tre turni a Raimondi e Carmona, uno per Cigarini e Schelotto

- Dopo l'inferno scoppiato al triplice fischio finale di Inter-Atalanta, è arrivata la mano pesante delche ha squalificato i protagonisti della rissa. L'atalantino, per il pugno a, ha preso 3 giornate così come il cilenoper un colpo violento a un membro della panchina dell'. Un turno a testa per(Atalanta) e(Inter) protagonisti di un accesso faccia a faccia con tanto di spinta.

Il Giudice ha poi fermato altri dodici giocatori oltre a Balotelli e ai protagonisti di Inter-Atalanta, tutti per una giornata. Si tratta di:(Lazio),(Pescara),, Basha (Torino),(Udinese), Jokic (Chievo) e Nainggolan (Cagliari).

Ventimila euro di multa infine alla Fiorentina "per avere suoi sostenitori, al 19° e al 21° del secondo tempo, indirizzato a due calciatori della squadra avversaria grida e cori costituenti espressione di discriminazione razziale; per avere inoltre un suo collaboratore, allo stato non identificato, al termine del primo tempo, nel sottopassaggio che adduce agli spogliatoi, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa".