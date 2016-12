Serie A: stangata a Balotelli, tre giornate di squalifica

foto SportMediaset Correlati Squalifiche, stangata anche per l'Inter

GALLIANI CONTESTATO: 4 DASPO A FIRENZE 09:41 - Il Giudice Sportivo Gianpaolo Tosel ha stangato Mario Balotelli. L'attaccante del Milan è stato squalificato per tre giornate e salterà le sfide contro Napoli, Juventus e Catania. Nel comunicato si legge: "E' stato fermato per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione); per avere inoltre, al termine della gara, nel recinto di giuoco, rivolto ad un Arbitro addizionale un'espressione ingiuriosa". - Il Giudice Sportivoha stangato. L'attaccante del Milan è stato squalificato per tre giornate e salterà le sfide contro Napoli, Juventus e Catania. Nel comunicato si legge: "E' stato fermato per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione); per avere inoltre, al termine della gara, nel recinto di giuoco, rivolto ad un Arbitro addizionale un'espressione ingiuriosa".

L'espressione ingiuriosa sarebbe un "c... guardi" rivolto all'arbitro di porta Doveri durante la lite, alla fine della partita, con il portiere della Fiorentina Viviano. Ora il Milan ha annunciato, tramite il sito ufficiale, che farà ricorso per cercare di diminuire la squalifica, anche se averlo in campo contro la Juventus sarà molto difficile. Come l'anno scorso nel momento più importante della stagione arriva una pesante squalifica per i rossoneri. Nel 2012 Ibrahimovic fu squalificato per tre giornate e saltò la sfida scudetto con la Juve dopo lo schiaffo ad Aronica in Milan-Napoli. In quell'occasione non fu accolto il ricorso fatto dalla società di via Turati.

Nessun provvedimento per la Fiorentina per quello successo in tribuna con Galliani. La squadra viola è stata punita solo per dei cori contro Montolivo e gli altri. Si legge: "Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 19° e al 21° del secondo tempo, indirizzato a due calciatori della squadra avversaria grida e cori costituenti espressione di discriminazione razziale; per avere inoltre un suo collaboratore, allo stato non identificato, al termine del primo tempo, nel sottopassaggio che adduce agli spogliatoi, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) e b) e comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza".