La permanenza di Beckham al Psg dipende da questioni fiscali

foto SportMediaset 17:45 - La permanenza di David Beckham al Psg anche nella prossima stagione dipenderà da questioni fiscali. L'inglese, pur affascinato dall'avventura in Francia, non sarebbe disposto a prolungare il suo contratto senza delle opportune garanzie. Secondo Le Parisien, infatti, i dirigenti parigini avrebbero avviato dei negoziati con le autorità fiscali transalpine per giungere ad un accordo sul futuro reddito da denunciare da parte dello Spice boy. - La permanenza dialanche nella prossima stagione dipenderà da. L'inglese, pur affascinato dall'avventura in Francia, non sarebbe disposto a prolungare il suo contratto senza delle opportune garanzie. Secondo Le Parisien, infatti, i dirigenti parigini avrebbero avviato dei negoziati con le autorità fiscali transalpine per giungere ad un accordo sul futuro reddito da denunciare da parte dello Spice boy.

Il punto riguarda il capitolo tasse, che Beckham non pagherebbe in Francia qualora restasse solo cinque mesi. Discorso diverso se rimanesse per un'altra stagione: in questo caso, dovrebbe denunciare tutti i suoi proventi, circa 35 milioni di euro annui, soprattutto provenienti da pubblicità e realizzati fuori dai confini transalpini. Lo Spice Boy, che devolve il suo stipendio in beneficenza, continuerebbe a giocare a Parigi solo a garanzia di non rimetterci economicamente.