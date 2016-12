Bobo Vieri e Selvaggia Lucarelli litigano su twitter

foto SportMediaset

non le ha mandate a dire avia twitter. Dei cinguettii un po' stravaganti dell'ex bomber ne avevamo già parlato, famosissimo il "Viva la gnocca... Zio porcone" , e anche la blogger lo ha voluto evidenziare. In mattinata la conduttrice televisiva e radiofonica ha postato tre foto dei tweet di Vieri con la didascalia: "Bobo Vieri e il magico mondo di twitter". I post incriminati sono il solito "Viva la gnocca, ecc ecc", "Ammazzo tutti" e "@matteorenzi ma sei tu che scrivi veramente?". In più due retweet all'ex Juve, Inter e Milan: "Non ci capisco un cazzo con questo Twitter" e "Tutti al The Club".Tutto questo non è stato preso benissimo da Bobo che ha subito lanciato cinguettii al veleno non risparmiando insulti alla Lucarelli: "Lucarelli con tutti i problemi che hai in famiglia scrivi di me? Sei ridicola. Quanti soldi hai chiesto al tuo ex questo mese? Pensa alla tua vita invece di rompere il c... Alle persone che non ti cagano nemmeno".Selvaggia poi ha risposto con una semplice risata a chi gli ha fatto notare le frasi pubblicate da Vieri.