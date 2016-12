Riva indagato per falso ideologico

foto SportMediaset Correlati Cagliari-Inter si giocherà a Trieste 10:58 - Gigi Riva è finito nel registro degli indagati per falso ideologico, per aver fatto visita in carcere al presidente del Cagliari, Massimo Cellino (ora ai domiciliari per l'inchiesta sulla realizzazione dello stadio Is Arenas), venendo registrato all'ingresso come portaborse del deputato Pdl Mauro Pili, anch'egli indagato così come l'editore de L'Unione Sarda, Sergio Zuncheddu. "E' ridicolo, la colpa è tutta di Pili", ha detto l'ex bandiera rossoblù. è finito nel registro degli indagati per falso ideologico, per aver fatto visita in carcere al presidente del(ora ai domiciliari per l'inchiesta sulla realizzazione dello stadio Is Arenas), venendo registrato all'ingresso come portaborse del deputato Pdl, anch'egli indagato così come l'editore de L'Unione Sarda,. "E' ridicolo, la colpa è tutta di Pili", ha detto l'ex bandiera rossoblù.

Riva, già ascoltato dal sostituto procuratore Gaetano Porcu, accusa Mauro Pili: "Ho già chiarito tutto al magistrato ma non capisco il comportamento di Pili, se mi avesse detto che non si poteva entrare, non lo avrei fatto. Ha compilato lui entrambe le schede all'ingresso del carcere facendomi passare come suo portaborse, io ho solo firmato. Così son finito nei guai...".



Secondo quanto riportato da "L'Unione Sarda", martedì pomeriggio Riva - in gran segreto - è stato accompagnato in tribunale dal suo legale, Massimiliano Ravenna, ed è stato sentito per oltre un'ora dal sostituto procuratore Gaetano Porcu, che coordina le indagini sulle visite a Cellino.



"E' stato un incontro sereno e cordiale - ha detto il legale -. Il clima era disteso, il mio assistito ha spiegato con estrema chiarezza che non c'entra nulla con questa vicenda". Riva, spiega l'avvocato, "aveva chiesto all'on. Pili se era possibile incontrare Cellino, visto che l'onorevole lo aveva già fatto, e il deputato del Pdl ha confermato che era possibile".



L'ex bandiera del Cagliari ha poi raccontato cosa è accaduto in carcere: "Il mio assistito è stato accompagnato a Buoncammino dall'onorevole che gli ha fatto firmare un foglio - continua il legale -. Nessuno poteva pensare che avesse una identità diversa, che fosse un collaboratore o un accompagnatore, visto che è conosciuto ovunque, quindi non si è posto alcun problema. Non conosceva nemmeno le regole che sovrintendono gli ingressi in carcere, era convinto che si potesse fare senza intoppi".

Riva aveva fatto visita a Cellino il 21 febbraio, all'interno del carcere di Buoncammino. Un incontro di un paio d'ore, durante il quale Riva si era anche commosso: "Lui era su di giri, come sempre - disse allora Rombo di Tuono -. Combattivo, ma lucido. Ci siamo dati appuntamento fuori da quel posto. Io lo aspetto, prima possibile".