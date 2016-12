Margareth Thatcher: la Football Association la snobba

foto SportMediaset 11:54 - L'opinione pubblica inglese è sconvolta e la Football Association è finita sotto accusa. Il motivo è il mancato minuto di silenzio in memoria di Margareth Thatcher prima del fischio d'inizio di - L'opinione pubblica inglese è sconvolta e laè finita sotto accusa. Il motivo è il mancato minuto di silenzio in memoria diprima del fischio d'inizio di Manchester United-Manchester City , una "vergogna per la donna che ha arginato il pericolo hooligans dal gioco del calcio". Alla base della scelta delle autorità calcistiche, ci sarebbe stato il timore della reazione dei tifosi più caldi in quei 60 secondi.

Che il rapporto tra i tifosi e l'ex primo ministro inglese non fossero idilliaci, è cosa nota. A inizio stagione, per esempio, i tifosi del Liverpool, quelli assiepati nella celeberrima Kop, cantavano: "Quando Maggie Thatcher morirà, faremo una gran festa". La decisione della Football Association però ha sconvolto un po' tutti. La mancanza del tributo all'unico primo ministro donna della storia inglese, nel giorno della sua morte, è stata vissuta come un'offesa per colei che ha di fatto risolto la grana hooligans all'interno del Paese. Tra il 1989 e il 1990 infatti varò la storica riforma sulla sicurezza negli stadi (rapporto Taylor ndr), obbligando le società a rifare gli stadi e a intensificare i controlli della polizia sui tifosi.