Lele Oriali a Undici: "Potrei tornare all'Inter"

- La caduta dell'Inter dal Triplete dialle disavventure di Stramaccioni, non è tutta colpa di. A sostenerlo èa "" su Italia 2, lui che dopo 30 anni di Inter era stato accantonato per far spazio all'ex attaccante: "Abbiamo lavorato bene insieme, ma l'ultimo anno non ci salutavamo. L'è casa mia, c'è un po' di amarezza ma un giorno, vicino o lontano, tornerò. Inter in calo senza di me? Casualità".

Tra i tanti temi toccati, ospite di Pierluigi Pardo, l'ex mediano e dirigente nerazzurro ha parlato a 360° della sua Inter, la società che dopo 30 anni lo ha scaricato per lasciare posto al criticato. "Tornare a lavorare con lui non è impossibile, anche perché abbiamo lavorato bene insieme. L'ultimo anno però si arrivava a non salutarsi. Non contava però, l'importante è che le cose andassero bene. Poi la società ha scelto: mi ha amareggiato, ma ho rispettato la decisione pur non condividendola. Potrei anche tornare all'Inter, ma il calo che sta vivendo senza di me è una pura casualità".

Sempre restando all'ambiente nerazzurro, inevitabile parlare di Mancini e Mourinho tra gli altri. "Roberto non smaltì mai il fatto di essere stato mandato via - ricorda Oriali -, ma rimane un grande amico. In Inghilterra si trova benissimo ma per il suo futuro vedo un ritorno in Italia. Mourinho? La foto con io e lui abbracciati a Barcellona ce l'ho sul telefonino. Momento indimenticabile. Mi promise un mese prima della finale di Madrid che quello sarebbe stato l'anno buono".

Infine un tributo a Giacinto Facchetti e un accenno a Calciopoli: "Giacinto è stato un amico, un fratello maggiore, uno prodigo di consigli. Era un punto di riferimento per tutti, ancora oggi è insostituibile. Calciopoli? Non ne voglio parlare e spero che se ne parli il meno possibile".