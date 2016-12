Strama, il tridente in infermeria: l'Inter rimane senza attacco

- In un famoso film ne restava soltanto uno, ed era il più forte, quello invincibile. Nella realtà interista, invece, è rimasto, 35 primavere sulle spalle e tutto il peso dell'attacco nerazzurro da sostenere da solo fino al termine del campionato. Fresco di polemica per il rigore concesso all'Atalanta,si trova a fare i conti con una squadra senza più le sue stelle. Il suo tridente di partenza,, chiude qui.

E non è una buona notizia con una stagione da cercare di chiudere al meglio e la rincorsa all'Europa divenuta affannosa dopo l'ultimo ko.e niente più. Un po' per la sfortuna, certo, che ha falcidiato quanto di meglio proponeva l'Inter là davanti. E un po', oggi è evidente, anche per qualche scelta di mercato azzardata se non completamente sbagliata.

Di Livaja, lasciato proprio all'Atalanta per arrivare a Schelotto, si è parlato quasi subito perché quasi subito si è fermato Milito. Oggi, però, alla lista degli errori di mercato si aggiunge anche la cessione di Coutinho, giocatore che sarebbe stato utilissimo proprio adesso che Cassano si è fermato. Sta di fatto che Stramaccioni dovrà fare i salti mortali per spedire in campo una squadra competitiva che possa, in qualche modo, provare a rincorrere il terzo posto e, comunque, difendere almeno il piazzamento in Europa League. Perché il problema, oggi, al di là delle polemiche tra Moratti e il Milan sulla questione Champions, è proprio questo: riuscirà il tecnico nerazzurro a far quadrare una squadra che perde un pezzo dopo l'altro? Dalla trasferta con il Cagliari arriverà la prima risposta. La certezza, fin qui, è una: ne è rimasto solo uno, Tommaso Rocchi, anni 35 e l'Inter da prendere per mano.