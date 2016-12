Juve, Quagliarella e Vucinic per la rimonta Champions

Un giorno dal giorno della verità e tutto pronto o quasi. Conte ha le idee chiare, zero dubbi e tutta la grinta del mondo in tasca per giocarsi il tutto per tutto. In difesa tornano i titolari e l'obiettivo numero uno, quello di non prendere gol, sarà affidato ai senatori. Davanti, invece, oltre a unin gran spolvero, toccherà a, l'uomo dei gol impossibili, quello che può risolvere una partita con una giocata improvvisa. Niente, dunque, almeno all'inizio anche se, in caso di necessità, ci sarà spazio anche per lui.

A Torino è atteso il tutto esaurito perché la spinta del pubblico, parole di Conte, sarà fondamentale. I tedeschi saranno accolti, insomma, da una vera e propria bolgia. Il resto dovrà farlo in campo la squadra. Rispetto all'andata, i bianconeri lo sanno, dovranno cambiare molte cose. Dall'atteggiamento, rinunciatario a Monaco, fino alla cattiveria agonistica. Pirlo, molto in difficoltà all'Allianz Arena, sarà coperto da Pogba e Marchisio. Sulle fasce si spera che la spinta di Asamoah possa mettere in difficoltà i bavaresi. L'impresa è difficile ma non impossibile anche se il Bayern, risultato dell'andata a parte, ha il morale a mille e sa di dover segnare solo un gol per chiudere la pratica. Insomma, Ribery e compagni non si difenderanno e basta e potrebbero lasciare spazi importanti in difesa.

Manca un giorno e poco più, poi sarà solamente Juve-Bayern. Il futuro dei bianconeri è tutto qui dentro, poi si potranno fare i primi bilanci e capire se Conte ha già costruito una squadra a dimensione europea o se, al contrario, dovrà ancora lavorare per portare la sua Juve tra le grandissime d'Europa.