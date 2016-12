Premier, il Manchester City fa suo il derby

Una bella impresa per il City, anche se inutile ai fini della classifica visto il divario tra le due squadra di Manchester. Che ora passa da 15 a 12 punti, senza però poter realmente riaprire la corsa al campionato a sole sei giornate dal termine della Premier. Di sicuro è un successo meritato perché per almeno un'ora sono i "Citizens" a fare la partita, provando a vincerla. E alla fine ci riescono grazie a una prodezza di, entrato da poco, che appena dentro l'area si sposta sulle destra, trafiggendo De Gea con un gran tiro all'incrocio. Prima, i ragazzi del "Mancio" legittimano la loro prestazione superiore con un bel rasoterra di, leggermente deviato da due difensori dello United, ma si fanno anche male da soli quando, poco dopo, Kompany, uno dei migliori in campo, manda nella sua porta un maldestro colpo di testa di Jones. Da segnalare una maxi rissa nel finale perché i Red Devils continuano a giocare nonostante Silva sia rimasto a terra.

LA CRONACA DELLA PARTITA

50' st - E' finita. Il City espugna Old Trafford 2-1 e vendica la sconfitta dell'andata

45' st - Saranno quattro i minuti di recupero

43' st - Silva resta fermo a terra nella metà campo avversaria, ma lo United non ferma l'azione. Appena il pallone esce, si scatena una gigantesca rissa, per fortuna subito sedata

40' st - Fuori Rooney, Ferguson spera nel Chicharito

33' st - GOL CITY! Grande azione personale di Aguero, che da centro area si defila, ma lascia partire un destro che si insacca sotto l'incrocio

32' st - Tiro senza pretese di Young, Hart è sulla traiettoria

30' st - Adesso è lo United a gettarsi avanti a testa bassa, smbra avere più energie

26' st - Mancini vuole vincere e getta nella mischia Aguero

26' st - Silva per Nasri, ma il tentativo di prodezza del francese non va a buon fine

25' st - Colpo di testa di Welbeck, ancora una volta debole. Hart non ha problemi

20' st - Adesso la partita è apertissima, ma segue sempre il solito copione

14' st - GOL UNITED! Velenosa punizione di van Persie, Jones colpisce di testa, ma la palla sbatte sulla schiena di Kompany e si insacca

9' st - United stordito dopo il gol, ma Tevez gestisce male una potenziale azione di 2 contro 1

6' st - GOL CITY! Rasoterra di Milner leggermente deviato da Jones e Carrick, e De Gea è battuto

3' st - Come nella seconda metà del primo tempo, il pallino sembra essere nella mani del City

1' st - Inizia la ripresa, nessun cambio nelle due formazioni

46' - Dopo un minuto di recupero finisce un primo tempo equilibrato con pochissime vere occasioni. Mancini furibondo perché l'arbitro ha fermato il gico con il suo City in attacco

45' - Incrocio dei pali colpito dallo United con Rafael che trova un tiro sporco su assist di van Persie

42' - Fallaccio di Kompany su Young e giallo inevitabile

37' - Micidiale ripartenza di Young, ma il traversone per van Persie è deviato in angolo

32' - Ammonito Rooney per un'entrataccia a piedi uniti su Milner

29' - Silva tenta la furbata e colpisce in area con una mano, cercando lo stacco di testa: ammonito

27' - Destro debole e centrale di Milner, tutto facile per De Gea. Ma il City spinge con più insistenza

26' - Tiraccio di Nasri appena dentro l'area United: era un'occasione ghiotta

24' - Sonori fischi per Tevez ogni volta che tocca il pallone

21' - Delizioso asssist centrale di Silva per Tevez, ma l'argentino viene anticipato a due passi da De Gea

20' - Il City prova a manovrare sugli esterni anche se i cross sono spesso preda della difesa di casa

15' - Lo United preme di più sull'acceleratore e sfrutta l'ottimo fraseggio in fase di attacco tra Rooney e van Persie

9' - Grande assist di Rooney per van Persie, il cui rasoterra incrociato è fuori di non molto

4' - De Gea respinge un tiro-cross di Milner

4' - Lo stesso Welbeck spreca un clamoroso contropiede 2 contro 1

2' - Il primo tiro in porta è dello United con un colpo di testa debole e centrale di Welbeck

1' - Si comincia. Old Trafford gremito, serata limpida e campo in perfette condizioni per la stracittadina di Manchester

Alle 21 italiane il fischio d'inizio del derby di Manchester. Una partita non decisiva per il titolo, visto che lo United ha 15 punti di vantaggio sul City, ma importantissima per l'onore. All'andata i "Red Devils" si imposero per 3-2 sul campo dei cugini.