Roma, guerriglia prima del derby: 8 feriti

Altri incidenti si sono verificati nella zona del ponte Duca d'Aosta, spesso teatro di scontri: lì si sono fronteggiati tifosi e forze dell'ordine. I supporter sono avanzati verso i cordoni di sicurezza lanciando petardi e sono stati contenuti dalla polizia. La situazione è precipitata, quando attorno allo stadio, dove gruppi di tifosi hanno seminato il panico tra le strade dopo essersi fronteggiati.

In particolare, grande paura al quartiere Flaminio e nelle zone limitrofe all'Olimpico proprio nell'ora di punta di un giorno feriale. Molti i negozianti che per timore di nuovi scontri hanno chiuso i loro esercizi in anticipo e la gente è rientrata frettolosamente a casa. Per le strade l'odore acre dei fumogeni lanciati dai tifosi per attaccare le forze dell'ordine o i supporter della squadra avversaria. Inseguimenti tra laziali e romanisti si sono verificati anche tra le auto in fila tra il traffico tra il terrore dei passanti.



La tensione attorno allo stadio Olimpico è rimasta tesa fino a poco prima dell'inizio: una fitta sassaiola, con lancio di bottiglie di vetro, è partita da centinaia di tifosi della Roma nella zona dell'obelisco presso la Tribuna Tevere. Polizia e Carabinieri rispondono con lanci di lacrimogeni, e cariche per spingerli verso l'ingresso dello stadio. La furia dei tifosi si è scatenata anche contro un aiuola del Foro Italico che è stata bruciata forse da un fumogeno. In terra un tappeto di vetri e detriti.



Quattro arresti, sequestrata anche un'ascia - Sono quattro le persone arrestate nella Capitale dalla polizia a seguito degli scontri all'esterno dello stadio Olimpico. Si tratta di giovani romani tra i 24 e i 27 anni con precedenti. Per tutti è stato disposto un daspo per la durata di cinque anni. La polizia ha anche sequestrato una trentina di oggetti, tra cui coltelli, cacciavite e manici di piccone, oltre a dieci bastoni e un'ascia.