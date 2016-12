Moratti rincara la dose: "Vogliono colpire l'Inter e lo stanno facendo"

foto SportMediaset Correlati INTER: ATTACCO AL MILAN VIA BONOLIS

LA RISPOSTA DEL MILAN: "PAROLE GRAVI E INFONDATE" 20:44 - Dopo il sasso lanciato nell'immediato post partita contro l'Atalanta e le parole di Paolo Bonolis, il presidente dell'Inter, Massimo Moratti, torna in prima linea per sottolineare la presunta malafede degli arbitri verso i nerazzurri: "Non ho cambiato idea - ha commentato, tornando sul rigore assegnato all'Atalanta -. Quando c'è la volontà di colpire una squadra, la si colpisce. Basta vedere come sta andando il campionato da ventuno partite". - Dopo il sasso lanciato nell'immediato post partita contro l'Atalanta e le parole di Paolo Bonolis, il presidente dell', torna in prima linea per sottolineare la presunta malafede degli arbitri verso i nerazzurri: "Non ho cambiato idea - ha commentato, tornando sul rigore assegnato all'-. Quando c'è la volontà di colpire una squadra, la si colpisce. Basta vedere come sta andando il campionato da ventuno partite".

Nella breve chiacchierata con i cronisti presenti davanti ai suoi uffici, Moratti ha parlato anche delle parole di Paolo Bonolis e della risposta stizzita del Milan: "L'opinione di Bonolis è un suo giudizio, come io penso che siamo costantemente danneggiati. Al Milan comunque risponderà lui". Il terzo posto sembra ormai un'impresa al limite delle possibilità nerazzurre: "Il traguardo Champions è difficile da raggiungere - ha concluso il presidente dell'Inter -. Non dobbiamo essere così fragili".

NICCHI: "CHI NON SI FIDA DEGLI ARBITRI LASCI" "Gli arbitri sono atleti, che sbagliano come tutti. Una cosa è certa al 110%: la loro assoluta buona fede. Chi non ha fiducia nelle componenti federali non può fare calcio". Così il presidente dell'Aia, Marcello Nicchi, ha replicato indirettamente al presidente dell'Inter Moratti.

ABETE: "MORATTI CREDA NELLA BUONA FEDE" ''Moratti non crede alla buona fede? Dovrebbe crederci tranquillamente anche lui''. Lo ha detto il presidente della Figc, Giancarlo Abete replica. ''L'errore dell'arbitro c'è e ci può essere, come quello di calciatori della nazionale. Come l'errore di fronte alla porta di un calciatore di qualità, la conclusione, riferita a Ranocchia.