Brasile, tutti in campo per protesta: il rigore non si batte

foto SportMediaset

14:49

- Non bastano i mitra in campo della polizia nella partita di Coppa Libertadores tra Arsenal Sarandi e Atletico Mineiro: sono passati pochi giorni e dal Brasile arrivano altre immagini preoccupanti in vista del mondiale programmato per l'anno prossimo. Stavolta il teatro è lo stadio Romeirao di Juazeiro do Norte: a tre minuti dalla fine,Gli avversari del Guarani di Juazeiro non ci stanno: i giocatori circondano l'arbitro, entrano in campo i dirigenti e infine anche i tifosi. Dopo 35' di tentativi, il direttore di gara si arrende e sospende la partita. Quel rigore non si doveva tirare...